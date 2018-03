De Cupra Ateca staart je aan met zijn logo

Cupra, attack!

Onlangs was het Cupra-dag op autoblog. Vroeger had je Seat Ibiza Cupra’s en Seat Leon Cupra’s, maar nu is Cupra een ‘zelfstandige entiteit’. Eigenlijk geeft VAG daarmee het merk Seat twee keiharde knallen voor de kanis. Ten eerste heeft men kennelijk besloten dat men geen dikbolides onder de naam Seat kunnen verkopen. Ten tweede geef je de merkbeleving van Seat nog een extra knauw, want sportieve versies van modellen zijn juist vaak bedoeld om het merkimago een boost te geven. Enfin, ze zullen er zelf ook wel over nagedacht hebben daar in Wolfsburg Martorell.

Hoe dan ook, het eerste wapenfeit van Cupra is de Ateca, een SUV die we al kennen van Seat, maar dan met een toffe nieuwe badge op de neus. Onder de kap huizen een 2.0 TSI met 300 pk en een 7-traps DSG-bak. De vierwielaangedreven Ateca kan hiermee in 5,4 seconden naar de honderd knallen.