F1-teams maken een vuist tegen FIA en Ferrari

De concurrerende teams brengen een gezamenlijk statement naar buiten.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Ferrari en FIA achter gesloten deuren een schikking hadden getroffen in de kwestie rondom de fuel flow meter. De andere F1 teams zijn niet te spreken over deze gang van zaken. Vandaag komen ze daarom met een gezamenlijk statement naar buiten.

Het statement is naar verluidt een initiatief van Toto Wolff. De Mercedes-teambaas riep middels een brief de andere teams op om samen een vuist te maken tegen FIA en de vermeende valsspeler Ferrari.

De teams verklaren dat ze “geschokt” zijn door het bericht dat de FIA naar buiten bracht. Volgens hen behoort de organisatie te handelen naar de hoogste standaarden wat betreft integriteit en transparantie. Ze vinden duidelijk niet dat FIA zich aan deze standaarden heeft gehouden in deze kwestie.

De concurrerende teams gaan er alles aan doen om de totale openheid te krijgen in deze zaak. Namens de fans, de deelnemers en de stakeholders willen ze ervoor zorgen dat alle deelnemers een eerlijke en gelijke behandeling krijgen in de sport. Als het nodig is zullen ze ook niet terugdeinzen om juridische stappen te ondernemen. McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, AlphaTauri en Williams hebben allemaal hun handtekening gezet onder het bericht.

Het volledige statement is hier te lezen.