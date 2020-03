Aston Martin V12 Speedster is nu officieel

En holy shitballs: die Britten weten toch maar altijd een lekkere auto neer te zetten. Dit is de Aston Martin V12 Speedster!

Kijk je kritisch naar een merk als Aston Martin, dan komen er vraagtekens naar boven. De verkopen zijn niet fantastisch en financieel ging/gaat het niet optimaal. Miljardair Lawrence Stroll is te hulp geschoten met een enorme financiële injectie en daar mogen we de Canadees dankbaar voor zijn. Want Aston Martin is een merk dat je gunt om te blijven bestaan.

Kijk bijvoorbeeld naar deze V12 Speedster. In Genève zou deze auto gaan schitteren, maar dat mocht helaas niet zo zijn. Gelukkig hebben we de foto’s nog. De kans dat je deze Speedster gaat tegenkomen is klein. Er worden slechts 88 exemplaren gebouwd.

De auto is tot stand gekomen door Q by Aston Martin. De Speedster heeft geen dak. Tussen jou en je medepassagier zit een flinke middentunnel. Knus met je geliefde op stap gaan is er niet bij in de V12 Speedster.

Onder de kap ligt de inmiddels welbekende 5.2-liter twin-turbo V12. Dit blok kennen we onder andere van de DBS Superleggera. Het vermogen ligt op dik 700 pk en 753 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een 8-traps automaat van ZF. De Aston Martin V12 Speedster snelt in 3,5 seconden naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 300 km/u, begrensd.

Via Q by Aston Martin kan de auto gepersonaliseerd worden. Dit showmodel heeft als voorbeeld een ‘F/A-18’-uitdossing gekregen. Een verwijzing naar de Hornet F/A-18, een brute jachtbommenwerper. Deze specificatie kun je overigens ook krijgen op je Speedster, mocht je te lui zijn om zelf een configuratie te bedenken.

Prijzen voor de Aston Martin V12 Speedster beginnen bij £765.000 (omgerekend ongeveer 876.162 euro). De eerste leveringen zijn in het eerste kwartaal van 2021.