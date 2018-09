Dit is het nieuwste speeltje van YouTuber Salomondrin

De pickup geperfectioneerd.

Alejandro Salomon heeft een puike autocollectie. Het is echter soms nog leuker om je ‘eigen’ auto te bouwen, dan het kopen van de zoveelste nieuwe supercar. Althans, zo denkt Salomondrin er blijkbaar zelf over. In samenwerking met Galpin Auto Sports en 1221 Wheels werd de perfecte Ford F-150 Raptor gemaakt. Ze noemen het ding Raptor S en de pickup is op tal van vlakken aangepakt.

Het enorme monster is een bodykit aangemeten, staat op nieuwe Icon ophanging en 1221 Wheels heeft speciaal voor deze Raptor nieuwe wielen ontworpen. De lichtmetalen gaan schuil onder de naam SVIPE.3. In het geval van de Raptor zijn ze 20-inch groot, gespoten in de kleuren rood en zwart. Het uiterlijk is verder vernieuwd met de toevoeging van LED-koplampen en een nieuwe grille met het SVIPE-logo van Salomondrin. Het vermogen is met dik 100 pk toegenomen dankzij een Whipple Power Kit, waardoor de Raptor nu goed is voor 550 pk.

De grootste vernieuwingen hebben zich in het interieur afgespeeld. Het reguliere infotainmentsysteem is eruit gesloopt en daar is een groot 12-inch display voor in de plaats gekomen. De stoelen zijn van alcantara en carbon, het stuurwiel is nieuw en zelfs de schakelflippers zijn aangepakt. Daarnaast werd er een nieuw audiosysteem geïnstalleerd en is het plafond voorzien van een sterrenhemel, net als bij een Rolls-Royce.

De “Raptor S” is niet exclusief voor Salomon zelf. De YouTuber en ondernemer wilt samen met G.A.S. in totaal 25 stuks gaan bouwen en verkopen van de pickup. Een prijs is nog niet bekend.