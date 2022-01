De blubberdikke nieuwe Shelby Raptor is hier (525+ pk)

Voor het betere offroad-werk: de nieuwe Shelby F-150 Raptor is hier.

Ford presenteerde vorig jaar de nieuwe F-150 als Raptor. Deze sportieve dan wel offroad-versie van de F-150 is een regelrechte hit en de nieuwe generatie moet dat doorzetten. Nou lijkt de nieuwe F-150 al erg op de oude en bij de Raptor is het verhaal niet anders. Sterker nog: de nieuwe Raptor heeft dezelfde motor en dezelfde cijfers als zijn voorganger. Daar komt verandering in door de komst van de nieuwe Raptor R (met V8), maar eerst kun je aankloppen bij Shelby.

Shelby F-150 Raptor

De nieuwe Shelby Raptor is namelijk hier! Ook dat recept is bekend van voorgaande jaren, maar het is mooi om de upgrades te zien voor de vernieuwde F-150 Raptor.

Motor en aandrijving

Als de V8 heilig is in je snelle truck, dan moet je wel even wachten op de Raptor R. De Shelby F-150 Raptor heeft namelijk nog steeds de 3.5 liter EcoBoost V6 met twee turbo’s. Normaliter levert die 450 pk, maar Shelby peutert er 525 pk uit. Ook het aantal Nm stijgt van de al redelijk forse 690 naar 827 stuks! Dat alles met dank aan een nieuwe luchtinlaat, een aluminium intercooler en een stukje software voor de motor die de limieten er iets meer afhaalt. Ook krijg je iets verhoogde veren en een nieuw uitlaatsysteem.

Baja

Het uiterlijk van de Shelby Raptor is waar het recept bekender is. Ten eerste kan de verhoogde vering zorgen voor extra dikke banden. Het gaat om 18 inch aluminium gesmede velgen met 37 inch BF Goodrich offroad-banden. Dit om van de truck echt een soort Baja-truck te maken. Ook de reguliere Shelby lichtbalk is te vinden op een constructie in het bed, waar ook twee dikke offroad reservebanden te vinden zijn. Een groot Shelby logo voorop en twee zwarte strepen maken de look af.

In het interieur krijg je compleet opnieuw beklede stoelen mee, met rode accenten in de zitting. Ook is het Shelby Raptor logo erin genaaid. Verder zijn er koolstofvezel accenten toegevoegd en krijg je een plaatje met het serienummer van jouw Shelby Raptor in het interieur gestampt.

De prijs van deze extra sterke Shelby Raptor? 124.820 dollar in de VS. Eindbazen die hem op grijs kenteken naar Nederland halen mogen zich melden bij Autoblog.