De duurste Lamborghini Murciélago van Autotrack

Een prachtexemplaar.

Wie op zoek is naar een smetteloze Lamborghini Murciélago bij een Nederlandse aanbieder kan meteen in de auto stappen en naar Kroymans rijden. Het autobedrijf in Hilversum heeft momenteel een prachtig exemplaar staan met slechts enkele tienduizenden kilometers ervaring.

Het gaat hier om de vroege Murciélago, onder meer te herkennen aan de voorbumper en twee in plaats van vier uitlaten. Bovendien ligt er een 6.2 V12 onder de kap, de later LP640-4 kreeg een 6.5 twaalfcilinder. Met 582 pk is deze Lamborghini echter geen langzaam apparaat.

De motor is gekoppeld aan de E-Gear, zeker niet de beste automatische transmissie ooit. Deze generatie Murciélago wil je eigenlijk met een handbak hebben, maar de prijzen van zo’n handgeschakelde Murcié gaan door het plafond. Deze Lambo, in de kleur Nero, is een late variant van de oude Murciélago. De auto stamt namelijk uit 2006 en heeft 32.000 kilometer op de teller staan. Met een prijskaartje van 149.500 euro heb je zeker niet de snelste of de beste supercar op de oprit staan, maar wel eentje met een eigen klasse. Te duur? Dan ga je toch voor de goedkoopste Murciélago op Autotrack.