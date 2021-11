Grote retro F-150 Raptor heeft kleine 600 pk

Deze retro F-150 Raptor heeft een verrassing onder het koetswerk én onder de motorkap.

We hebben het op Autoblog weleens over een auto met een ‘ladderchassis’ of een ‘zelfdragende carrosserie’. Daar kunnen we een keer dieper op ingaan, maar het principe is vrij eenvoudig. Het zelfdragende koetswerk komt verreweg het meeste voor. Daarbij wordt de wielophanging aan de carrosserie wordt bevestigd.

Bij een ladderchassis is het wat simpeler. Daar is er een chassis (in de vorm van een ladder). Daar zit ook de wielophanging aan vast. het koetswerk wordt er dan opgezet. Je ziet tegenwoordig nog bij vrachtwagens, bedrijfswagens of terreinauto’s. Het mooie ervan: je kan natuurlijk elke koets monteren die je wenst.

Retro F-150 Raptor

Je kan er dus voor kiezen om een moderner koetswerk op een oud chassis te zetten. Dat deed men vaak bij terreinauto’s. Dan had je een oud chassis (en bijvoorbeeld vrijstelling van wegenbelasting), maar wel met een nieuwe koetswerk en interieur. In dit geval is er voor gekozen om het precies andersom te doen. De auto in kwestie is een Ford pick-up. De F-150, toch de best verkochte ‘auto’ ter wereld heeft ook altijd een ladderchassis. Het is echter een oud jasje op een nieuw chassis.

















De basis van dit apparaat is namelijk een F-150 SVT Raptor. Chassis, motor, interieur: het is allemaal modern. Maar het koetswerk eromheen is stokoud. Het lijkt van een afstandje een F-150 uit 1978 te zijn, maar de panelen komen ook van een F-250 en Bronco van rond die periode.













Grote V8 met kleine 600 pk

Onder de kap van deze onverwacht moderne auto ligt dan ook een 6.2 liter V8. Standaard is deze goed voor 411 pk. Maar dankzij een Roush Supercharger is er aanzienlijk meer vermogen voor handen, reken op een kleine 600 pk.











Op dit moment wordt de retro F-150 Raptor te veil aangeboden via Bring-A-Trailer, een soort Amerikaanse ‘The Collectables‘. Je kunt de advertentie hier bekijken. Op dit moment staat het hoogste bod op 127.000 dollar.