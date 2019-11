Dit is het paradijs voor de automobilist

En we vertellen je er ook meteen bij wat de hel is voor de automobilist.

De ene stad is autovriendelijker dan de andere. Maar in welke steden ben je als automobilist nu echt het beste af? En welke steden zijn een regelrechte nachtmerrie? De Driving Cities Index geeft antwoord op deze prangende vragen. Om dat te doen is er gekeken naar drie zaken: de infrastructuur, de veiligheid en de kosten.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van auto-onderdelenwebshop Mister-Auto en is gebaseerd op data van onder meer de VN, TomTom, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank.

We missen wel de illuminati en de Bilderberg group. Maar goed, klein stukje uitleg. De onderzoekers hebben op erg veel verschillende factoren een score gegeven. Een beetje goochelen met een wegingsfactor levert dan een ranglijst op.

De grote winnaar bleek de Canadese stad Calgary te zijn. Wat is er daar dan zo goed? Weinig verkeersopstoppingen, weinig dodelijke ongevallen, goedkoop parkeren, goedkope benzine, om maar een paar dingen te noemen. Kort gezegd: het paradijs voor de automobilist heet Calgary. Op de tweede plaats staat, niet geheel verrassend, Dubai en de eveneens Canadese stad Ottowa maakt de top drie compleet. De best scorende Europese stad is Bern, die op nummer vier staat.

Als we helemaal naar de onderkant van de lijst gaan, komen we daar Mumbai tegen. Bij deze stad in India kun je het beste ver vandaan blijven met je auto. Het verkeer staat er altijd muurvast en er zijn veel dodelijke slachtoffers te betreuren in het verkeer. Ook is veel verkeersagressie.

De grote vraag is natuurlijk: hoe goed scoren onze Nederlandse steden op deze Index? In het onderzoek zijn drie Nederlandse steden meegenomen, namelijk Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Van deze drie staat Utrecht er het beste voor op plek 47. Rotterdam en Amsterdam moeten het doen met respectievelijk plek 61 en plek 71.

Maar ho, wacht! Utrecht? Ja, ze zeggen het echt.

De Nederlandse steden springen er vooral uit qua benzinekosten. Deze zijn namelijk alleen in Oslo hoger. Het is geen nieuws, maar ook qua wegenbelasting doet Nederland het niet al te best. Voor de kwaliteit van de wegen scoren we wel goed. Dat dan weer wel.

Als je zelf een beetje rond wilt struinen in de resultaten van het onderzoek: dat kan hier

Laat ons hieronder ook zeker weten wat voor jou de ideale en de dramatische autosteden zijn!

fotocredit Jaguar/Utrecht: Dizono via Autojunk (2015) met de enige manier om in Utrecht wel met de auto aan te komen op tijd, door een fiets op je dak mee te nemen.

Fotocredit Mustang: Autojunk