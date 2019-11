Taart voor deze leasemaatschappij!

Voor het aanbieden van zakelijke leasecontracten voor elektrische auto's begon Mobility Service Nederland precies twee jaar geleden een apart label. Eens vragen naar de ervaringen!

Mobility Service Electric

jullie kennen Mobility Service Nederland waarschijnlijk als onze partner in informatievoorziening over zakelijk elektrisch leasen. Als we weer als eersten de zakelijke leaseprijs van bijvoorbeeld de nieuwe Porsche Taycan 4S kunnen melden dan komt dat omdat de calculator in Eelde overuren heeft gedraaid.

Twee jaar geleden heeft de leasemaatschappij een specifiek label opgezet voor elektrische auto’s, naast de bestaande dienstverlening voor benzine- en dieselvoertuigen. Iedereen kan op zijn vingers natellen dat dit geen gek idee was. Er werd een portal gecreĆ«erd waarop je terecht kunt voor informatie en uiteindelijke bestelling van je elektrische leasewagen.

Maar twee jaar lang in de snel veranderende elektrische leasemarkt met constant nieuw aanbod. Wat heeft dat gebracht? Ten eerste meer dan 1000 klanten (met allemaal 1 of meerdere leasecontracten). Twee jaar geleden was het hoogst aangeschreven model de Tesla Model S. Dat is inmiddels al weer achterhaald.

Meeste gevraagde merken zijn Tesla en Hyundai. Dan volgen op gepaste afstand de overige elektrische merken. Inmiddels is het elektrische aandeel in het wagenpark van Mobility Service Nederland al 21%.

Dat Hyundai samen met Tesla wedijvert om de koppositie is natuurlijk grotendeels aan de Kona toe te schrijven. Mobility Service heeft doorlopend een gezonde voorraad van Kona’s om je niet aan de levertijden van de dealer te hoeven conformeren. Ook nu nog kan je met 4% bijtelling wegrijden voor eind december als je op zoek bent naar een Tesla Model 3 of Kona of ZOE.

Ervaringsdeskundigen kan je ze daar dus inmiddels wel noemen met 1000’en afgeleverde elektrische leaseauto’s waarbij de berijders vaak voor het eerst in een elektrische auto stapten. Dus de praktische zaken van elektrisch rijden hebben geen geheimen voor deze leasemaatschappij. Al was het alleen al omdat iedereen die er werkt zelf ook elektrisch rijdt. Sommige van hen gaan zelfs met hun Model 3 op vakantie.

Wij zeggen in ieder geval, gefeliciteerd met deze verjaardag!