Dit is hoe een Maybach cabrio wél moet

Zeg nou zelf: dit klopt toch een stuk beter dan de nieuwe Maybach SL?

We schreven eerder deze week over de nieuwe Mercedes-Maybach SL 680, die in Nederland maar liefst €360.687 kost. Terwijl deze Maybach helemaal niet zó bijzonder is, want de motor is identiek aan die van de SL 63. En de Maybach-aankleding past eigenlijk niet bij een sportief model.

@spotcrewda heeft in Zürich een Maybach cabrio gespot die wél klopt: een Maybach S 650 Cabrio. Deze is gebaseerd op de S-Klasse Cabrio, wat sowieso al een luxe model is. Een Maybach-versie is dan een mooi alternatief voor een Bentley Continental GTC of een Rolls-Royce Dawn.

Bovendien heeft deze auto een Maybach-waardige motor, namelijk een 6,0 liter biturbo V12. Die kennen we van de S65 AMG. Met 630 pk overtrof deze Maybach de toenmalige Continental GTC W12 Speed, die ‘slechts’ 575 pk had.

Vergeleken met de nieuwe Maybach SL zijn de uiterlijke aanpassingen op deze S 650 Cabrio redelijk subtiel. Het verschil zit ‘m vooral in de aangepaste voorbumper met veel chrome, de grille en natuurlijk de semi-putdekselvelgen, die 20 inch meten. Wat voor een auto van dit formaat niet eens overdreven groot is.

Dit specifieke exemplaar is heel fraai uitgevoerd, in donkerrood met een rode kap en een beige interieur. En geen malle fratsen, zoals een zwarte motorkap met een patroon van Maybach-logo’s.

Zo’n Mercedes-Maybach S 650 Cabrio wordt niet vaak gespot en dat is ook niet gek. Er zijn er namelijk maar 300 van gemaakt. Die kostten nieuw zo’n €300.000 per stuk, exclusief belastingen. Er staan in ons land slechts vier exemplaren op kenteken.

Met deze zeldzame Mercedes pakt @spotcrewda deze keer de Spot van de Week. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek! We hebben een mooie Autoblog-pet of -muts voor de winnaar.

Bekijk alle foto’s van deze Maybach op Autoblog Spots!