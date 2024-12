Deze Honda Civic AMG is…een echte AMG

Je zou denken dat een of andere Sjonnie een AMG badge op een Honda heeft geplakt. Maar nee, dit is een echte Honda Civic AMG. En er zijn er meer!!1!

We kennen AMG natuurlijk van de donderende bolides met ster op de neus. Maar in een duister verleden maakte AMG ook zijstapjes. Tegenwoordig heb je natuurlijk Astons met Mercedes-motor en de Lotus Emira vierpitter. Maar in 1989 was er al een Mitsubishi Galant met AMG goodies. In die tijd was AMG natuurlijk nog een onafhankelijke tuner.

Minder bekend is echter dat er ook ooit een Honda Civic met AMG behandeling is geweest. Deze auto is zo obscuur dat ‘ie ook op de site van AMG zelf nergens te vinden is. Maar het bestond wel. En het ontstaan van het model was best wel bijzonder. Het had namelijk alles te maken met de Zuid-Afrikaanse markt.

De Mercedes importeur zocht daar medio jaren ’90 naar iets wat ze konden aanbieden onder de 190. De A-Klasse bestond immers nog niet. Vreemd genoeg vond men een partner in Honda, dat op dat moment niet vertegenwoordigd was in Zuid-Afrika. De twee vonden elkaar in een opportunistisch partnerschap. De Honda Civic werd omgedoopt in Honda Accolade. Met een ruime standaarduitrusting (standaard leder!) vond het model zich een weg naar de Mercedes dealer.

Door dit gelegenheidshuwelijk, ontstond echter uiteindelijk ook de Honda Accolade met AMG goodies. Feitelijk dus een Civic AMG. De tuning behelste hier in principe het bekende standaardwerk. Spoilers, lichtmetalo’s, je kent het wel. Volgens sommigen was de Honda-motor op verzoek opgepept tot 173 pk. Maar de auto is zo obscuur dat niemand dat helemaal zeker weet. Uit een advertentie uit de tijd valt op te maken dat het hele pakket 18.485 Kruger Rand kostte.

Niemand weet ook hoeveel er gemaakt zijn van deze Civic AMG’s. Noch AMG noch Mercedes noch Honda wil daar iets over zeggen. Koop dan?