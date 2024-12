De ‘verkeerde’ voorkant is niet wat deze Caddy bijzonder maakt

Hé, een Volkswagen Caddy met een voorkant die we niet kennen. Dat is slechts waar de bijzonderheden van deze Marktplaats-occasion beginnen.

Iets wat leuk is om binnenkort eens in te duiken voor een artikel: de vele gezichten van de SEAT Ibiza/Cordoba (Typ. 6K). De hatchback en sedan/estate van SEAT deelden veel met de derde Volkswagen Polo (Typ. 6N), maar die had wel een uniek koetswerk. Toen er een Polo Sedan en Estate kwamen, hadden die hetzelfde frontje als de Ibiza en dus niet als de Polo. Een gekke wisselwerking. Datzelfde gold voor de bedrijfswagen op basis van de Polo: de tweede generatie Caddy. Die had ook het frontje van de SEAT-versie, de Inca (en dus de Ibiza). Bij de facelift van de Polo en de Ibiza gingen ze beide een andere kant op: Volkswagen dumpte de Polo sedan, estate en Caddy en SEAT gaf de Ibiza en Cordoba een facelift. De Inca/Caddy ontving die nooit, voor ons dan. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld wel.

Caddy facelift

Laten we het allemaal niet spannender maken dan het is, de hard points veranderden niet na de facelift. Als jij dus ergens de carrosseriedelen van een facelift-SEAT vindt, schroef je ze heel makkelijk op een Polo Variant/sedan of Caddy/Inca. Dat deed een klusser die zijn Caddy nu op Marktplaats zet. Ondergetekende viel er gelijk over dat een Caddy dit frontje heeft, maar het is niet eens het meest bijzondere aan dit bouwsel.

Motorswap

Er ligt namelijk een ander blok voorin dan de gangbare kleine benzinemotortjes of de 1.9 SDI. Het is een motor die afgelopen week in het nieuws was: de Volkswagen VR6. De bijzondere V6 van Volkswagen gaf er deze week de brui aan, maar de versie voorin de Caddy komt van vele jaren terug. Het gaat om de 175 pk sterke 2.8 VR6 uit een Passat. Deze is ook nog eens aangepakt met vers onderhoud.

De modificaties zijn niet zo gigantisch op het blok in de Volkswagen Caddy. Vooral zaken omtrent de uitlaat om het geluid aan te passen. Verder krijg je de remschijven van een Audi RS3 voor en niet nader te noemen schijfremmen achter, samen met bredere velgen van Japan Racing. De voorbumper komt dus van een gefacelifte Ibiza, in het specifiek een Cupra.

Kopen

Een bijzonder project, de eigenaar van de Volkswagen Caddy VR6 ziet er graag 8.500 euro voor. Dan heb je een auto die bijna 2,5 ton heeft gelopen, maar een blok met veel minder (145.650 km). Met 175 pk wil het vast lekker vooruit en bovendien weet de RDW van deze ombouw, dus het mag allemaal gewoon de weg op. Kopen kan uiteraard op Marktplaats.

Met dank aan Rachid voor de tip!