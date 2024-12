Maybach SL 680 is een ton (!) duurder dan een SL 63

En dan heb je niet eens een V12…

In het recente verleden was er de Mercedes-Maybach S 650 Cabrio. Dit was een hele dure S-Klasse Cabrio, maar dan had je wél een V12. Anno 2024 krijgen we een Maybach SL 680 die gewoon dezelfde V8 heeft als de SL 63, maar alsnog extreem duur is.

Mocht je het gemist hebben: de Maybach SL 680 werd in augustus gepresenteerd als de luxe versie van de SL. Dat is al een beetje eigenaardig, want de nieuwe SL is juist als een sportieve cabrio in de markt gezet. Terwijl we Maybach vooral kennen van logge luxesloepen.

De Maybach SL moet het puur hebben van een bling bling-uiterlijk met veel chroom en een weelderig interieur. Hoewel de naam SL 680 veelbelovend klinkt is de auto motorisch gewoon identiek aan de SL 63, met een 585 pk sterke V8. De Maybach SL is ook minder praktisch geworden, want deze versie heeft géén achterbank meer.

Inmiddels weten we ook wat voor meerprijs je voor de Maybach-aankleding betaalt. De Maybach SL 680 heeft een vanafprijs van – hou je vast – €360.687. Daarmee is de auto dubbel zo duur als de SL 43 en bijna een ton duurder dan de SL 63 E Performance. Terwijl die laatste aanzienlijk meer vermogen heeft, met 816 pk. Dat de naam SL 680 niet correspondeert met de cilinderinhoud is nog tot daaraan toe, maar het is dus niet eens de krachtigste versie.

Nu koop je een Maybach natuurlijk niet omdat het zo’n goede deal is, maar deze meerprijs is wel erg gortig. Je hoeft dan in principe niks meer aan te vinken (dat scheelt), maar toch kun je de prijs nog verder op laten lopen. Voor €6.060 krijg je multispaaks velgen en voor €7.865 (zijn ze helemaal gek geworden!) krijg je een kitscherig patroon met Maybach-logo’s op de motorkap.

Verder valt er vrijwel niks te kiezen, dus de configurator is niet zo spannend. De enige twee kleuren zijn rood en wit en het interieur is altijd wit. Het gaat hier wel om de zogeheten Monogram Series, misschien dat er later nog een ‘standaard’ versie volgt.