Dit is je kans, de meest iconische filmauto’s gaan onder de hamer

Het gaat hier dus niet om de muurbloempjes, maar om de echte iconische filmauto’s.

We hebben het weleens gevraagd, wat is jouw favoriete filmauto? Honderden reacties (of iets minder, maar je begrijpt me) kregen we met de meest uiteenlopende filmauto’s. En daar hebben we goed nieuws over. Er komt een hele zwik met iconische auto’s die ooit in een film of serie hebben gestraald!

Een museum uit de Amerikaanse staat Colorado heeft veel van die waggies in bezit, maar gaat ze van de hand doen. En het beste nieuws van de dag is dat jij kunt meebieden. Maar waarop ga je bieden, is de vraag…

De meest iconische filmauto’s worden geveild

Er is veel om uit te kiezen. Wat dacht je van de Cadillac Eldorado van de film Ghostbusters uit 1984? Een omgebouwde lijkwagen, maar omdat ie in een film heeft gespeeld is ie net weer wat cooler. En dat de film een remake was, boeit niks.

Maar er is meer hoor. De Ford Gran Torino uit de film Starsky & Hutch bijvoorbeeld. Of mooier nog, de pluizige hond op wielen uit Dumb and Dumber wacht ook op een nieuw baasje. Of een Herbie, de kleine witte kever met nummer 53. Een auto uit de Flintstones, kan ook van jou zijn.

Kortom, er is voor -bijna- ieder wel wat wils, er staan bijna 60 van die filmauto’s op de lijst om verkocht te worden. En oh ja, het zou zomaar kunnen dat het om een replica gaat. Maar wel een heel goede replica, gelijk aan de filmauto.

Dat scheelt, dan zijn ze misschien wel iets betaalbaarder. Welke zou jij het liefste willen? Ik twijfel tussen de van van B.A. Baraccus of die lieve kleine Love Bug. Ben benieuwd welke jij kiest! Laat het weten!