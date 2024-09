Mercedes gaat Tesla achterna: films kijken in auto

Het is steeds normaler geworden om films te streamen in de auto, Mercedes doet het ook.

Jaren geleden had ik een BMW 330i E90 mét de optie om televisie te ontvangen op het kleine iDrive-schermpje. Was ik toch het binkie om destijds Nederland 1, 2 of 3 te kijken in de auto. Ik weet niet meer hoe of waarom, maar het werkte zelfs tijdens het rijden. Toen had je nog geen displays die het afschermden voor de bestuurder. Kon allemaal.

Mercedes RIDEVU

Tegenwoordig is streamen doodgewoon in auto’s. Nou ja, niet iedere auto natuurlijk. Tesla heeft al jaren bijvoorbeeld Netflix. Je ziet steeds meer merken inspringen op deze vorm van entertainment in de automobiel. Denk aan de BMW 7 Serie met het Theater Screen achterin, zodat je de Bundesliga kunt bekijken. Mercedes heeft nu ook wat nieuws op dat vlak met de dienst RIDEVU.

RIDEVU is een service van Sony Pictures Entertainment. De app komt beschikbaar diverse Benzen met MBUX. Het is te gebruiken tot op zes verschillende schermen in de auto. De service is te gebruiken middels een abonnement op MBUX Entertainment Package Plus.

Voor nu rolt Mercedes de dienst ui in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het is ook mogelijk om films te huren of kopen. Verdorie gewoon je eigen videotheek in een EQS jonge!

Aangezien RIDEVU een service is van Sony kun je allerlei blockbusters streamen. Je bent dus zeker niet aangewezen op een aanbod Bollywood films. Zonder in te gaan op de exacte catalogus spreekt Mercedes over een ruim aanbod van de nieuwste bioscoop releases tot klassiekers. Aangeboden in HD-kwaliteit. Voor Mercedes-modellen met het optionele Burmester audiosysteem werkt het merk aan een apart abonnement (jawel!) voor premium audiokwaliteit.

RIDEVU is niet beperkt tot de Mercedes. Je kunt via een app op je smartphone ook elders streamen, bijvoorbeeld op je televisie thuis. Dus als je onderweg de film niet helemaal hebt kunnen zien kun je deze thuis afkijken. De app is verkrijgbaar op zowel iOS als Android.

Passagiers kunnen tijdens het rijden op hun eigen scherm kijken naar een film via RIDEVU in een Mercedes. Bestuurders hebben enkel toegang tot de app via het centrale display als de auto geparkeerd. Er is één uitzondering, met Drive Pilot geactiveerd is bediening tijdens het rijden wel mogelijk.