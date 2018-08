Dit is je kans om de laatste kart van Ayrton Senna te kopen

Waan jezelf in de oneindige zee der nostalgie.

Sommige veilinghuizen weten op één of andere manier altijd de parels in handen te krijgen. RM Sotheby’s is hiervan een perfect voorbeeld. We hebben het in Canada opgerichte veilinghuis hier al tientallen malen besproken, en ook ditmaal kunnen we ze niet uit de weg. Volgende maand, tijdens een evenement in Londen, veilen ze namelijk een kart van wijlen Formule 1-legende Ayrton Senna.

Hoewel het misschien niet de kart is waarin de Braziliaan ooit zijn carrière is begonnen, heeft de gemotoriseerde skelter wel degelijk een bepaalde emotionele waarde. Dit heeft alles te maken met het feit dat de drievoudig Formule 1-kampioen zes weken voor zijn fatale ongeluk op het circuit van Imola nog in de kart te vinden was.

Tijdens een besloten evenement op zijn boerderij, in de buurt van São Paolo, duelleerde de Braziliaan enkele ronden met vriend en familie. Op die dag, 19 maart 1994, zat Ayrton Senna (vermoedelijk) voor de laatste keer in zijn leven in een kart.

Na de onfortuinlijke dood van Senna kwam de kart in handen van een bevriend racer en mechanicus. Deze onbekende man heeft de kart jarenlang in zijn bezit gehad. In ruim 24 jaar heeft hij de kart, uit respect voor zijn vriend, geen enkele keer naar het circuit gebracht om ermee te rijden. Inmiddels lijkt de man terug te zijn gekomen op zijn besluit, maar de achterliggende gedachte is minstens zo admirabel.

Ruim 10 procent van de opbrengst van de kart moet namelijk naar het Instituto Ayrton Senna vertrekken. Deze stichting is enkele maanden na de dood van Ayrton Senna opgericht om kansarme Braziliaanse jongeren een mogelijkheid tot scholing te geven. Jaarlijks hebben ongeveer 1,5 miljoen kinderen en 65.000 leraren profijt van het geld dat de stichting ze toespeelt.

Hoewel RM Sotheby’s voorlopig nog geen idee heeft hoeveel de kart precies op zal brengen, zal de opbrengst ongetwijfeld een fijne steun in de rug zijn voor de stichting. Wie besluit de kart over te nemen en het hoogste bod uitbrengt, krijgt naast de kart een halfuur filmmateriaal van de dag dat Ayrton erin reed, evenals een reeks foto’s.