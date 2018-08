BREEK: Fernando Alonso vertrekt uit de Formule 1

Houdoe!

Het moment waarvan iedereen eigenlijk al zeker was dat het eraan zat te komen, is nu eindelijk hier. Fernando Alonso, huidig Formule 1-coureur bij McLaren en tweevoudig winnaar van het wereldkampioenschap, heeft zojuist zijn vertrekt uit de sport aangekondigd. Alonso maakt, uiteraard, het seizoen gewoonweg af, maar verdwijnt volgend jaar uit de Formule 1. De Spanjaard en McLaren bevestigen nog niet waar hij volgend jaar wél rijdt.

De inmiddels 37-jarige coureur is al lange tijd ontevreden in de Formule 1. Sinds hij in 2007 de ongelukkige overstap maakte naar McLaren en naast een ijzersterke, debuterende Lewis Hamilton terechtkwam, heeft hij geen kampioenschap meer naar zich toe weten te trekken. Zonde, want de coureur uit Oviedo wordt door talloze mensen gezien als de meest getalenteerde sportman in de Formule 1.

Alonso heeft de afgelopen tien jaar tevergeefs geprobeerd nog één keer een kampioenschapswinnende auto in handen te krijgen. Of hij nu simpelweg de verkeerde keuzes maakt of vervloekt is, keiharde resultaten heeft het hem niet gebracht. Sterker nog, hij is alleen maar verder afgezakt. Nadat hij in 2007 dichtbij de titel komt, verlaat hij McLaren aan het eind van het jaar weer voor Renault. Twee jaar gevuld met schandalen en weinig kans tot overwinningen brengen hem naar Ferrari, waar hij een redelijk middelmatige auto tot tweemaal toe bijna naar een titel worstelt. Een terugkeer naar McLaren volgt, maar het Honda-verhaal gooit roet in het eten. De Renault-deal die dit jaar in werking is gesteld en deels is verwezenlijkt op aandringen van Alonso, brengt eveneens niet de beoogde resultaten. McLaren rijdt dit jaar steevast achteraan. Ironisch.

Fernando heeft op het moment nog niets bevestigd, maar het algemene vermoeden is dat de Spanjaard, samen met McLaren, naar de IndyCar vertrekt. Hier kan Fernando mogelijk het laatste gedeelte van zijn Triple Crown verwezenlijken. Daarnaast biedt de raceklasse meer mogelijkheden om Fernando weer races te laten winnen, daar de verschillen tussen de bolides vele malen kleiner zijn. Wellicht dat ‘Nando een Manselltje doet en direct in zijn eerste IndyCar-seizoen de titel pakt. We duimen!

