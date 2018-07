Wat gebeurde er met deze helmen van Max en Senna?

Een vraag die ongetwijfeld bij menig lezer in het hoofd zit.

Het is een duo dat regelmatig met elkaar vergeleken wordt: Ayrton Senna en Max Verstappen. Hoewel de carrière van de Nederlander ten opzichte die van de bejubelde Braziliaan nog in de kinderschoenen staat, begint Verstappen steeds regelmatiger en consistenter aan te tonen waarom hij tot de (toekomstige) grootheden behoort.

Het wordt wel eens vergeten, maar het helm-ontwerp van dergelijke grootheden komt nu eenmaal op het netvlies van de toeschouwer gebrand te staan. Het is daarom van enorm belang dat een coureur ook aan dit aspect van zichzelf de nodige aandacht besteedt. Het is simpelweg één van de vele manieren om jezelf te vereeuwigen in de geschiedenis van de sport.

Senna wist dit, bewust of onbewust, als geen ander te doen. Hoewel de Braziliaan gedurende zijn carrière het geluk had telkens voor een team uit te komen waarvan de kleuren van zijn helm in relatief groot contrast stonden met de kleuren van de auto, is het iconische geel in iedere situatie onherroepelijk verbonden aan Ayrton. Op klaarlichte dag, tijdens de stromende regen en, tragisch genoeg, ook ten tijden van zijn dodelijke ongeval was er geen twijfel over mogelijk dat hij het was.

Combineer dit met de magnitude van het karakter van de Braziliaan, mix daarbij de resultaten die Senna in vrij korte tijd behaalde en het is eenvoudig te begrijpen waarom eenieder een origineel exemplaar van zijn helm in bezit wil hebben. Wie het ervoor over heeft diep in de buidel te tasten, heeft binnenkort de kans dit verlangen te bevredigen. Bonhams veilt namelijk op 13 juli een exemplaar dat Ayrton tijdens testdagen in 1994 op Paul Ricard heeft gedragen. Bonhams verwacht dat de helm tussen de 68.000 en 90.000 euro zal opleveren. De Bell-helm is, volgens een getekende brief die erbij wordt geleverd, de enige in zijn soort.

Het is nog maar de vraag of ook maar één van de helmen van Max Verstappen ooit dergelijke bedragen zal opleveren. Dat gezegd hebbende maakt het exemplaar dat hij afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk droeg een goede kans om een gewild object te worden, mocht hij het daadwerkelijk zo ver schoppen als sommigen beweren.

Dit heeft niet in het minst te maken met het feit dat Verstappen Red Bull de eer bezorgde voor het eerst op eigen turf te zegevieren. Sinds de terugkeer van het circuit op de Formule 1-kalender heeft Red Bull weinig voorspoed gekend. Ditmaal, echter, reed Verstappen tegen alle verwachtigingen in naar een overwinning die voor niemand anders was bestemd.

Daarbij is de helm die Max gisteren droeg een speciaal model, dat naar verluidt ontwikkeld was om de supermarktketen Jumbo te eren. De reden hiervoor is vrij simpel: Frits van Eerd, hoofd van Jumbo, sponsort de Nederlander al sinds zijn dagen in de Formule 3. De twee hebben de afgelopen jaren een pittige reis doorgemaakt, die soms wel eens gevierd mag worden. En zo geschiedde.

Tegen het einde van de race werd erover gesproken dat Max, die op dat moment op een onafpakbare zege af leek te rijden, zijn helm weg zou geven. Nu was ondergetekende er heilig van overtuigd dat dit inhield dat Max zijn beschermengel triomfantelijk de Verstappen-tribune in zou slingeren, maar dit liep uiteindelijk even anders. Na afloop van de wedstrijd verscheen er namelijk plots een foto op het web, waarbij doodleuk stond dat Verstappen de helm aan Frits van Eerd had geschonken. Saai.

Dit betekent echter wel dat de unieke gele helm van Verstappen in veilige handen is. Weet de Nederlander inderdaad het voorspelde roemrijke carrière te verwezenlijken, dan kan het ding wel eens een flinke klap geld waard worden. Mocht Frits nu ooit in de financiële penarie belanden en het ding van de hand willen doen, zal de Gele Leeuw dan het prijskaartje van Senna’s helm weten te overtreffen?