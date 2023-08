Dit is je kans om een Mercedes 190E op de kop te tikken

Een echte homologatie special rijden in vorm van de Mercedes 190E, te koop via een veiling.

Het komt niet vaak voor dat je een Mercedes-Benz 190E 2.5-16V Evolution op de kop kunt tikken op een veiling. Wereldwijd staat er altijd wel een exemplaar te koop, maar een veiling is toch een ander verhaal. Met een beetje geluk kun je voor een mooie prijs zo’n Evo scoren.

Relatief gezien dan. Want een 190E Evo is alles behalve een normale Mercedes-Benz. Het is een zeldzame homologatie special voor de DTM. Slechts 502 exemplaren zijn er wereldwijd gemaakt. Onder de kap huist een door Cosworth ontwikkelde 2.5 liter viercilinder zestienklepper. Goed voor 194 pk en gekoppeld aan een vijftraps Getrag dog-leg handgeschakelde versnellingsbak.

Mercedes 190E veiling

Het mooie van de 190E Evo is zijn voorkomen. Ondanks de aanwezige spoiler is dit voor de massa een ‘oude Mercedes’. Alleen autoliefhebbers en kenners weten dat dit een zeer speciale Benz is. Dat maakt het ook wel weer leuk. Zeker in deze tijden, waarbij moderne sportauto’s zijn uitgerust met de nodige toeters en bellers.

Onderhoud

Over onderhoud hoef jij je voorlopig geen zorgen te maken met deze ter veil aangeboden Mercedes 190E. De auto heeft een recente beurt achter de rug, waarbij onder andere het stuurwiel en de versnellingspook is vervangen voor een nieuw exemplaar. De filters zijn vervangen, de 190E kreeg verse olie, versleten rubbers werden ook meteen meegenomen en de Benz komt met een kersverse batterij. Fris en fruitig dus.

Om corrosie en roest tegen te gaan is de auto in zijn geheel een keer overgespoten. Dit exemplaar komt uit 1989 en heeft 95.861 kilometer op de teller staan. De auto staat in het meest westelijke puntje van Spanje. Kortom, koop deze 190E en je hebt meteen een fantastische roadtrip te pakken naar Nederland.

Spanje

Dan moet je wel het hoogste bod te pakken hebben. Er is al best veel interesse in deze auto, met al meer dan 50 biedingen. De veiling heeft nog twee dagen te gaan en loopt woensdagavond af.

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!