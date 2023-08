Land Rover breidt met schattige baby-Defender

Er komt een schattige Baby Defender aan die Land Rover flink heet heeft gewassen.

Het is een van de beste zetten die JLR heeft gedaan de afgelopen jaren: het introduceren en fabriceren van de nieuwe Defender. Ondanks dat het merk al een Range Rover Sport en Discovery heeft, was er ruimte voor nóg een Land Rover die zo rond de ton kost.

Technisch is de Defender niet waanzinnig afwijkend, maar het is voornamelijk de uitstraling en het karakter van de auto dat ‘m bijzonder maakt. Een stoere no-nonse auto, maar dan met een Britse stijl waar geen enkel Aziaat aan kan tippen. Op die laatste Toyota Land Cruiser na, dan.

Klein schattige Baby Defender

Land Rover haakt natuurlijk in op het succes van de Defender. Net als met de Discovery en Range Rover wordt (eigenlijk ‘is’) Defender een eigen merk binnen Land Rover. Op dit moment is er één model, de Defender. Dat gaan er meer worden. In eerste instantie een extra kleine baby Defender. Dat meldt Autocar.

De auto komt te staan op het EMA-platform, waar uit we kunnen opmaken dat de auto geheel elektrisch zal zijn. Dat is niet helemaal vreemd, want de auto staat in de planning voor 2027 en moet vooral de appelleren aan de wensen en eisen van de Europese koper. Dan kun je niet aankomen met een auto met verbrandingsmotor. Het is dan immers nauwelijks te verkopen.

Natuurlijk, ook een ‘Sport’

De naam van het apparaat? Je raadt het al: Defender Sport. Net als de Discovery Sport en Range Rover Sport is er dan ook een Defender Sport. Dat Sport staat niet zozeer voor ronderecords op de Nordschleife, maar voor straatgebruik.

Qua uiterlijk zal de Defender Sport er erg op gaan lijken, maar dan is ‘ie een flinke maat kleiner. Denk aan een lengte van 4,6 meter, breedte van 2 meter en een hoogte van 1,8 meter. Dat klein en schattig is dus heel erg relatief.