Kijk, zó gaat de BMW 7 Serie er lekker op vooruit!

De G70 van Renegade Designs kan er wel meer door. Sterker nog, we denken de 7 Serie er zo op vooruit gaat.

De BMW 7 Serie is – zoals het een BMW betaamt – een nogal polariserende auto. Althans, het design is nogal smaakgevoelig. Nu is het een enorm grote en statige auto, dus in dat opzicht doet ‘ie wel wat ‘ie moet doen. Wie een anonieme topsedan wenst kan zich wenden tot Audi, dat de uiterst subtiele A8 nog in de showroom heeft staan.

Met de 7 Serie (en de elektrische i7) laat je aan de wereld zien dat jij je studie hebt afgemaakt. Met deze bodykit van Renegade Design laat je aan de wereld ziet zien dat je er niet voor schroomt om de auto even flink aan te pakken.

BMW 7 Serie gaat er op vooruit!

Want dat is wel wat er gebeurd is. Er zijn een aantal modificaties doorgevoerd die de auto nog opvallender maken. Het gekke is, het lijkt ‘m beter te staan. We denken dat de 7 Serie op vooruit is gegaan met de modificaties. Natuurlijk, niets is zo persoonlijk als smaak. Dus je mag in de comments alsnog je gal erover spuwen en zeggen dat BMW BMW niet meer is sinds uit cancellen van de E38.

De kit van Renegade voor de G70 behelst een hele hoop onderdelen. Denk aan diffusor, spoiler, frontlip, sideskirts, grille en spiegelkappen. Qua materiaal kun je kiezen uit basalt-vezel koolstofvezel. Die laatste ken je wel, die eerste is ietsje goedkoper, maar is ook gewoon zwart.

Nearly flush fitment

Maar wat het misschien wel de beste vooruitgang is, zijn de wielen. En dan bedoelen we niet het ontwerp ervan, want het is een generiek concave two-tone setje. Nee, het gaat om de stance. Tegenwoordig staan bij veel auto’s de wielen veel te ver naar binnen en is er relatief veel ruimte tussen de velg en de wielkast.

Dat hebben ze hier dus aangepakt met grote wielen die ietsje meer naar buiten staan, voor de betere nearly flush fitment. Alle onderdelen kun je nu bij Renegade Designs bestellen, prijzen zijn op aanvraag. Maar ach, als je toch een nieuwe Siebener kunt veroorloven, kan een bodykit met setje wielen er wel van af. Het is overigens niet het eerste project van Renegade Designs dat in de smaak valt, ook de eerste aangepaste BMW XM was een verbetering.