Dit is je kans om een nieuwe 288 GTO te kopen

En nee, hij heeft geen onderhoudsbeurt meer nodig vanwege uitgedroogde rubbers en ander leed.

In het rijtje met legendarische Ferrari’s mag de 288 GTO absoluut niet ontbreken. Aanvankelijk was dit model ontwikkeld om deel te nemen aan het beruchte Groep B-kampioenschap. Vanwege de bizarre snelheden en teveel dodelijke ongelukken werd dit kampioenschap de nek omgedraaid. Daarom hebben we de 288 nooit écht aan het werk gezien.

Deze prachtige klassieker uit 1985 zou één van de 19 lichtgewicht exemplaren zijn die het merk bouwde. Dat betekent dat je het zonder radio of elektrische raambediening zult moeten stellen. Bummer, dan luister je maar naar die geblazen V8!

Volgens veilinghuis RM Sotheby’s is dit misschien wel het mooiste en meest originele exemplaar dat nog te vinden is. De auto (nummer 255 van 272) werd destijds besteld door een Amerikaan die er niet of nauwelijks mee reed. Hij verkocht het apparaat in 1986 met 466 kilometers op de teller.

De volgende Amerikaanse eigenaar reed er nog minder mee en hij verkocht de auto in 1993. Sindsdien werd nooit meer met de 288 GTO gereden, wat betekent dat er nu slechts 729 kilometers op de teller staan! Dit jaar werd de auto “ontdekt” in een opslagruimte en een volledige onderhoudsbeurt later gaat de Ferrari onder de hamer.

We hopen uiteraard van harte dat de volgende eigenaar de sleutel en het gaspedaal wél weet te vinden. Het veilinghuis verwacht dat de 288 GTO tegen de 4.000.000 euro gaat opleveren. Er gaan trouwens nog meer Ferari’s onder de hamer tijdens de Leggenda e Passione veiling op 9 september, je checkt ze HIER.