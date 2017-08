Techniek: het nut van intercoolers

Weer zo'n onderdeel dat regelmatig voorbijkomt, maar wat doet zo'n intercooler nou precies?

Verbrandingsmotoren werken met een mengsel van brandstof en lucht. Die lucht kan worden aangezogen. In dat geval gaat ’t om een atmosferische motor. Die lucht kan ook geforceerd de verbrandingskamer in worden geperst. Dat kan bijvoorbeeld met turbo’s of met superchargers. In dit verhaal gaat het vooral om motoren met drukvulling.

Het probleem

Zodra de turbo of compressor de lucht samenperst (of comprimeert) wordt de lucht warm, want de druk neemt toe. Gecomprimeerde lucht kan temperaturen bereiken van zo’n 150 graden Celsius. Dat heeft twee belangrijke nadelen: de thermische belasting van het blok wordt groter omdat alles heter wordt. Daarnaast zetten de moleculen uit door de warmte, waardoor de gecomprimeerde lucht minder zuurstof bevat per cm³. Dat is op zijn beurt weer nadelig voor de efficiëntie van de verbranding.

De oplossing

Hoe dat kan worden opgelost? De intercooler! Deze werkt in feite hetzelfde als een radiateur en zit vaak (maar lang niet altijd!) aan de voorzijde van de auto verstopt. De intercooler stuurt de samengeperste lucht door kleine kanaaltjes die door de rijwind worden afgekoeld.

Voor- en nadelen

Dit heeft drie belangrijke voordelen. De verbrandingstemperatuur neemt af waardoor de kans op pingelen (spontane ontbranding op ongewenste momenten) afneemt. Daarnaast zorgt de daling van de verbrandingstemperatuur voor een lagere thermische belasting van het blok, wat goed is voor de levensduur van de motor. Dan komen we op het belangrijkste pluspunt: zuurstof!

Omdat de gecomprimeerde lucht is afgekoeld, wordt het luchtvolume kleiner. Daardoor kan nog meer lucht de verbrandingskamer in worden gestuwd door de turbo of de compressor en verloopt de verbranding nog efficiënter. De motor is op deze manier dus in staat om nog meer power te leveren.

De belangrijkste voordelen hebben we reeds benoemd, maar er zijn er meer. De verbrandingstemperatuur kan ook worden verlaagd door gebruikmaking van een rijker mengsel, wat wil zeggen dat er verhoudingsgewijs meer brandstof wordt ingespoten. Daardoor gaat het verbruik omhoog. De intercooler maakt dit overbodig.

Zijn er ook nadelen? Ja, die zijn er. De gecomprimeerde lucht verliest druk zodra deze door de intercooler is gestuurd. De werking van de compressor wordt hierdoor deels tenietgedaan. Dit drukverlies wordt echter deels opgevangen doordat de lucht na het afkoelen een hogere dichtheid bereikt. Ook worden aftermarket intercoolers soms gemonteerd achter een opening in de voorbumper (voorbeeld). Deze plaatsing zorgt ervoor dat het onderdeel kan worden beschadigd door steentjes, vogels en vergelijkbare zaken.

Enkele voorbeelden

Voorbeelden van auto’s met intercoolers check je hieronder: