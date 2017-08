Gaaf! Een Rolls-Royce in badass politiepak

Misschien niet superpraktisch, maar het ziet er geweldig uit!

Heerlijke uitvinding, dat Photoshop. Volstrekt absurde zaken tover je zo op je scherm en deze Rolls-Royce Wraith met politie-uitrusting is daar een fraai voorbeeld van. RainPrisk nam deze voor de rekening en de designer leverde een puik werkje af.

De wielkasten werden op alle vier de hoeken stevig uitgeklopt en de broodnodige/gevreesde verlichting werd ondergebracht in de gigagrille. Ook kreeg de Wraith een bodykit die er na het trotseren van de eerste de beste drempel waarschijnlijk af ligt.

Uiteraard kun je je ook afvragen of het zo eenvoudig is om één of meer verdachten achterin de Wraith te proppen, maar het blijft een shopje. In Dubai deden ze het trouwens met een Phantom.