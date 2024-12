Dit is NIET de Purosangue-rivaal van McLaren

We zouden zweren dat dit de nieuwe SUV is van McLaren, maar toch kijken we hier naar iets anders

De Chinese Apple-concurrent Xiaomi slaagde waar Apple jammerlijk faalde, namelijk in het bouwen van een auto. Xiaomi heeft hun eerste auto al goed op de kaart weten te zetten, door ook een spectaculaire hardcore versie te lanceren. De circuitversie daarvan heeft zelfs al een Ringrecord gevestigd.

Dit waren allemaal versies van hetzelfde model, de SU6. Maar daar laat Xiaomi het natuurlijk niet bij: ze tonen nu de eerste beelden van hun tweede model. Dit is een SUV genaamd de Xiaomi YU7. Voor alle duidelijkheid: de SU7 is dus níét de SUV.

De auto moet nog onthuld worden, dus we moeten het voor nu even doen met de plaatjes. De designtaal voelt heel erg als McLaren aan, terwijl de auto schuin van achteren doet denken aan een Purosangue. Desalniettemin is het wel een fraai geheel. Sterker nog: wat ondergetekende betreft is deze auto beter gelukt dan een Purosangue, die gewoon rare proporties heeft. There, I said it.

Xiaomi noemt nog geen cijfers, maar dankzij het Chinese patentbureau kunnen we toch al een paar dingen vertellen. Met een lengte van 4,99 meter is dit een grote jongen. De Xiaomi YU7 is dus eerder een concurrent van de Model X dan van de Model Y.

Xiaomi wil de auto ook qua prestaties hoog in de markt zetten: de YU7 is voorzien van twee elektromotoren die respectievelijk 300 en 392 pk leveren. De topsnelheid ligt op 253 km/u, wat voor EV-begrippen best wel hoog is. Welke accu de auto aan boord heeft is nog niet bekend.

Xiaomi verklapt zelf nog niks over de YU7, maar ze vertellen wel dat we de onthulling in juni of juli volgend jaar kunnen verwachten.