Elektrische BMW M’s worden echte circuitauto’s

Een BMW verdient pas echt de letter M als je er ook het circuit mee op kan.

We hebben al de diverse EV’s voorbij zien komen met een M-, AMG- of RS-label, maar dit zijn allemaal slechts snellere versies, niet meer dan dat. We weten pas echt waar EV’s toe in staat zijn als bijvoorbeeld BMW met een volwaardig elektrische M-model komt. Dat is natuurlijk een kwestie van tijd.

BMW licht alvast een tipje van de sluier op, want ze zijn ijverig aan het testen met een elektrisch prototype voor een M-model. Een écht M-model, welteverstaan. Dit prototype is nog niet productierijp, het gaat in dit stadium vooral om de aandrijflijn.

BMW legt de lat gelukkig een stuk hoger dan bij de i4 M50, die simpelweg niet te vergelijken is met een M3. De toekomstige EV’s moeten ook echt capabel zijn op het circuit, zo zegt ontwikkelingsbaas Dirk Häcker. “Zonder circuitcapaciteiten, is het geen authentieke BMW M.”

De toekomstige elektrische M-modellen krijgen in ieder geval een bijzondere aandrijflijn, met vier elektromotoren. Eentje voor elk wiel dus. Daarmee is hele precieze torque vectoring mogelijk. Dit wordt allemaal aangestuurd vanuit een centrale control unit.

Zoals je misschien al had gezien is het prototype gebaseerd op een BMW i4, maar dan met bredere wielkasten en de voorbumper van een M4. Daar moet je verder niet al te veel conclusies aan verbinden, dit is slechts een prototype. De witte M2 die je in de video ziet is trouwens óók een elektrisch prototype.

Waarschijnlijk krijgen we deze technologie uiteindelijk in een heel ander jasje voorgeschoteld, namelijk in een Neue Klasse-jasje. We weten al dat er op deze basis een nieuwe elektrische M3 komt. We zijn heel benieuwd of BMW het waar kan maken.