Werknemers slopen General Motors-kantoor uit woede

Die mannetjes zijn boos.

Hommeles in Zuid-Korea. Tientallen medewerkers van het General Motors-kantoor in Zuid-Korea hebben de boel vakkundig gesloopt na een teleurstellende mededeling. De top van het kantoor maakte bekend dat de medewerkers geen bonus krijgen. Dit nieuws schoot bij velen in het verkeerde keelgat.

Naar aanleiding van dit nieuws besloten enkele tientallen werknemers het kantoor van het bedrijf te bestormen. Op camerabeelden is te zien hoe ze het meubilair proberen kapot te maken en het bureau omver gooien. General Motors Zuid-Korea verkeert in zwaar weer. Er moet bezuinigd worden en medewerkers zijn hier de dupe van. Er bestaat zelfs een kans dat General Motors uit Zuid-Korea gaat verdwijnen vanwege de tegenvallende resultaten

GM laat het er niet bij zitten. Naar aanleiding van het incident heeft het concern besloten naar de rechter te stappen in Zuid-Korea. Ze willen de gemaakte schade op de werknemers verhalen. De video, inclusief een zeer passend muziekje, check je hieronder.