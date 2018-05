‘Levering Audi A6 en A7 gestopt, nieuw schandaal aanstaande’

Serieus?

Wie hoopt op de levering van zijn of haar Audi A6/A7 50 TDI Quattro moet mogelijk langer geduld hebben, want Audi lijkt in een nieuw schandaal verstrengeld te raken. De Duitse KBA heeft geconcludeerd dat het merk mogelijk een nieuw vorm van sjoemelsoftware gebruikt.

Het gesjoemel is van toepassing op de V6 dieselmotoren die in de A6 en A7 geleverd worden. Der Spiegel bericht dat het systeem betrekking heeft op de Adblue. Met Adblue wordt de uitstoot van stikstofdioxide beperkt. Klanten hoeven in principe zelf het goedje niet bij te vullen. Dat doen monteurs bij een onderhoudsbeurt. Echter, om ervoor te zorgen dat er voldoende Adblue aanwezig blijft in de auto zou de auto de werking van Adblue uitschakelen. Hierdoor wordt de uitstoot van stikstofdioxide niet langer beperkt en is de auto een stuk minder schoon dan op papier staat.

De KBA heeft Audi om opheldering gevraagd. In de tussentijd zou het merk, volgens de krant, de productie hebben opgeschort. Zo’n 33.000 Audi’s zijn in Duitsland betrokken bij deze nieuwe vorm van gesjoemel. Wereldwijd gaat het om 60.000 auto’s.

