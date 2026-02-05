Dit is waarom de auto van Max Verstappen een slim klein gaatje heeft

Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

In de Formule 1 hoef je niet altijd groots te denken om ook groot verschil te maken. Soms zit het voordeel niet in een nieuwe vloer, een exotische sidepod of een futuristische vleugel, maar gewoon in een klein detail. Zoals dat kleine gaatje in de neus van de nieuwe Red Bull. Ja, die van Max Verstappen. Maar waarom zit die daar?

Red Bull en het kleine gaatje

Op het eerste gezicht lijkt dat gaatje bovenop de neus van de 2026-waggie van Red Bull Racing eerder op een ontwerpfout die per ongeluk langs de FIA is geglibberd. Maar nee hoor. In een sport waar zelfs een sticker strategisch wordt geplaatst, is zo’n gaatje allesbehalve toeval.

Het lijkt erop dat het gaatje iets te maken heeft met de voorvleugel, of beter gezegd: met het afstellen van dat ding. Normaliter zag je bij de auto’s natuurlijk de losse stelschroeven aan de linker en rechterkant, maar nu lijkt Red Bull toch te kiezen voor een nieuw systeem. Eén toegangspunt, één handeling en klaar is Kees. En dat toegangspunt zit dus precies daar, midden op de neus.

Minder schroeven, meer snelheid

Het voordeel lijkt vrij duidelijk. In plaats van dat twee monteurs onder druk hiermee bezig zijn en vervolgens hopen dat alles precies gelijk staat, kan nu één monteur de hele voorvleugel in één keer afstellen. Dat scheelt tijd, voorkomt fouten en zorgt ervoor dat de auto niet per ongeluk scheef de pitstraat uitrijdt.

Kijk, in de F1 klinkt dit natuurlijk een beetje als een detail, maar vergis je niet hè. Dit zijn echt de details waar races mee worden gewonnen. Of verloren.

Niet uniek, wel typisch topteam

Red Bull is trouwens niet de enige die dit trucje toepast. Ook McLaren en Mercedes rijden rond met zo’n neusgat. Dat is meestal het moment waarop andere teams toch wel een beetje natte oksels beginnen te krijgen. Als meerdere topteams hetzelfde doen, weet je dat er iets interessants aan de gang is.

Mercedes gaat zelfs nog een stap verder met een afwijkende bevestiging van de voorvleugel, waarbij slechts een deel van de flap beweegt. Red Bull lijkt het iets eenvoudiger te houden, maar de gedachte erachter is hetzelfde: efficiëntie boven alles.

Aerodynamica zonder gezeik

Maar wacht, er is nog meer! Naast de vanzelfsprekende praktische voordelen heeft het ontwerp ook nog een aerodynamische bonus. Minder schroeven en randjes betekent een schonere luchtstroom rond de neus. En laat dat nou precies het gebied zijn waar Red Bull traditioneel sterk in is. Geen extreme oplossingen, maar alles nét iets slimmer op elkaar afgestemd.

Is er een nadeel? Jazeker. De monteur moet iets verder naar binnen leunen om de afstelling te doen. Maar als dat een paar tienden oplevert, hoor je niemand klagen. Behalve misschien de monteur zelf.