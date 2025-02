Max gaat eindelijk wat anders dragen dan een Red Bull-shirtje

Max Verstappen gaat zich dit seizoen ontpoppen als een mode-icoon á la Lewis Hamilton.

De aankomst van de F1-coureurs op het circuit is tegenwoordig een soort modeshow geworden. Vooral Lewis Hamilton slooft zich ontzettend uit met allerlei clownskostuums. Dit staat in schril contrast met Max, die duidelijk geen moer om kleding geeft. Zijn garderobe bestaat uitsluitend uit Red Bull-T-shirts.

Daar gaat dit seizoen echter verandering in komen. Max Verstappen gaat voortaan in stijl arriveren op het circuit. Hij is namelijk officieel ambassadeur geworden van… AlphaTauri. Indirect gaat hij dus nog steeds Red Bull-kleding dragen, maar dan wat stijlvoller dan een sponsorshirtje.

Max Verstappen reageert in het persbericht heel enthousiast op deze nieuwe samenwerking: “Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen met AlphaTauri. Hun toewijding om stijl te combineren met functionaliteit past perfect bij mijn levensstijl, zowel op als naast het circuit.” Je hóórt het Max gewoon zeggen (kuch).

Nu denk je misschien dat Max alleen AlphaTauri-kleding draagt omdat hij er geld voor krijgt, maar niets is minder waar. “Ik draag de kleding al een tijdje en ik ben erg benieuwd wat er gaat komen. Voor mij is het fantastisch om stijlvolle kleding te kunnen dragen op en rond het circuit, en thuis. Eerlijk gezegd draag ik het overal waar ik ga.” Het schijnt zelfs dat hij ’s nachts in een AlphaTauri pyjama slaapt.

Het is wel de vraag of fans hem zonder Red Bull-shirt zullen herkennen bij aankomst op het circuit. Als je dus denkt: die stijlvol geklede jongeman lijkt wel op Max Verstappen, dan ís het gewoon Max Verstappen.