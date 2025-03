Max Verstappen boos op vroege rijderswissel Red Bull

Max Verstappen is officieel boos op de vroege rijderswissel bij Red Bull Racing

Het heeft niet lang geduurd voor het F1 seizoen van 2025 om de eerste personele verandering te zien. Al na twee races moet Liam Lawson het veld ruimen voor Yuki Tsunoda. Het is een nieuw record, zelfs voor Red Bull Racing. Pierre Gasly kreeg tenminste nog een half jaar de tijd voordat hem de deur werd gewezen.

Niet volledig uit beeld

Het is niet allemaal slecht nieuws voor Lawson, want hij heeft best goed verdiend bij Red Bull Racing. Daarbij mag hij door bij Racing Bulls, wat misschien wel de fijnere en snellere auto is om te rijden voor de doorsnee F1 coureur. In plaats van afgebrand te worden kan hij naast Hadjar laten zien dat hij toch echt geen hele slechte coureur is. In Spaanse media werd nog even gespeculeerd dat Colapinto het stokje over zou nemen van Tsunoda. Maar dat blijft Liam dus bespaard.

Like

In gesprek met Formel1.de doet Helmut Marko nu een boekje open over de beslissingen en de meningen daarover van betrokkenen. Ook de mening van onze held Max Verstappen. Op de socials likete Max namelijk een post van Giedo van der Garde, die stelde dat het management omtrent de coureurs bij Red Bull knudde is. Ook onder andere Gasly likete overigens het bericht. Geconfronteerd met dit feit, laat Helmut weten:

Het klopt dat Max er niet blij mee was. Hij zei dat de auto erg moeilijk te rijden is en dat Liam met meer tijd beter voor de dag zou kunnen komen.

Titels

Marko zegt dat zijn argument om het toch zo te doen, te maken heeft met de wens van Red Bull om titels te winnen. De constructeurstitel win je sowieso niet zonder twee auto’s die punten scoren. En ook de titel bij de rijders is moeilijker te winnen als een van de twee auto’s geen werkelijke rol speelt in de wedstrijd.

Perez en Ricciardo gesloten boeken voor Red Bull

Marko laat vervolgens nog weten dat Ricciardo terughalen geen optie meer is, omdat de honingdas de sport de rug toe heeft gekeerd. Hij heeft wel nog gebeld met Perez, maar met hem over tequilla gepraat. De Mexicaan zit natuurlijk keihard te gniffelen voor de TV nu hij ziet dat zijn opvolger, net als zijn voorgangers, het niet beter afgaat met de tweede Red Bull.

Tsunoda maakt jaar af?

Dan heeft de reporter nog een brutale vraag in petto. Zit over twee races Hadjar in de tweede Red Bull als Yuki nu ook door het ijs zakt? Der Helmut be(z)weert dat het zo ver niet zal komen. Tsunoda mag sowieso het seizoen afmaken, aldus de Oostenrijker. We horen het hem zeggen…