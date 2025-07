Ontslag Horner: Max Verstappen geeft geen f*ck

Max Verstappen reageert uitgebreid op het ontslag van Christian Horner: het maakt Max zijn pis niet lauw…

Het is dit weekeinde tijd voor de de race op het circuit van Spa-Francorchamps. Het is bijna tijd voor de zomerstop en er is weer veel te bespreken. Zo komt Red Bull met een nieuwe voorvleugel die wonderen moet verrichten en het ontslag van teambaas Horner is natuurlijk nog altijd onderwerp van gesprek.

De wereldkampioen werd bestookt met vragen en dus komen we er eindelijk een beetje achter waarom Horner werd ontslagen. Of in ieder geval wat Max Verstappen er van vindt.

Belletje

Max Verstappen werd een halve dag voor het nieuws naar buiten werd gebracht gebeld met het nieuws dat Christian Horner de zak kreeg. Naar het idee van de wereldkampioen de normaalste manier van de wereld om dat te horen te krijgen.

Wat er precies is gezegd in het gesprek wil de Nederlander niet zeggen, maar er moet in ieder geval een nieuwe koers worden uitgezet. Max hing aan de lijn de ideale werknemer uit en zegt zelf tegen de andere kant van de lijn gezegd te hebben dat hij de coureur is en zij besluiten. Als jullie denken dat het de juiste weg is…

Ontslag Horner geen verrassing Verstappen

Ondanks dat Verstappen het doet voorkomen alsof hij als werknemer geen bijzondere positie heeft binnen Red Bull Racing en het lijkt alsof hij niets meer heeft in te brengen dan zijn racetalent, geeft hij toch ook wel aan dat het besluit geen verrassing was.

Je maakt de wereldkampioen de pis niet lauw, want zoals hij zelf zegt tegen nu.nl, zo gaat dat in deze wereld.

De teamleden waren misschien eerst een beetje overdonderd. Maar ik was de dag na de aankondiging in de fabriek om mijn simulatorwerk te doen. Je gaat gewoon weer aan de slag. Voorbereiden op Spa: daar focus je je op. Dat is mijn werk. Daar word ik voor betaald Max is de ideale schoonzoon én de ideale werknemer

Ja maar Jos!

Allemaal leuk en aardig, maar feit is dat papa Jos niet zo lekker door één deur ging met Horner. Had hij er dan misschien mee te maken? Het diplomatieke antwoord van de coureur is dat overal mensen van mening verschillen en dat dat goed is. Meningsverschillen zijn nodig en nu gaat het team een andere richting op. Max zegt dus eigenlijk niks.

De Fransman Laurent Mekies mag het seizoen gaan proberen te redden en vooral voor volgend seizoen zorgen voor een competitieve auto voor onze Max. Ook hier is MV de ideale werknemer want hij haast zich alvast om te zeggen dat hij de nieuwe teambaas hartstikke graag mag en het een toffe peer is.

Verstappen gaat toch naar Mercedes!

Wat zou hij zich ook druk maken toch? Volgend jaar gaat de coureur toch naar Mercedes. Daar zegt hij ook iets over. Alle roddels zijn onzin. En ja hij heeft ze ook voorbij zien komen terwijl hij lekker op Sardinië vakantie aan het vieren was. En ja toevallig was Toto Wolff ook op dat eiland. Er waren nog wel meer mensen op het Italiaanse eiland dan alleen Max en Toto. Ja ja…

Toch ook nog een paar aardige woorden voor zijn ontslagen teambaas. Geeft hij er dan toch nog wat om?

We hebben geweldige jaren gehad met geweldige resultaten. Maar de laatste anderhalf jaar zijn niet verlopen zoals we graag wilden. Dus nu is er besloten tot een koerswijziging. Iedereen moet daar natuurlijk in mee en weer vooruitkijken. Verstappen zegt een soort van wat aardigs tegen Christian als afscheid

Volgens Max Verstappen verandert zijn relatie met Horner niet. Dat lijkt ons een beetje onzin, want de relatie was eerst ook coureur en teambaas… en die relatie is in ieder geval voor nu over.