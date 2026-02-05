Nederlanders hoeven NIET te betalen in Belgie

Je zag je vakantie naar Costa del Sol al in rook opgaan, maar er is goed nieuws over het Belgische tolvignet.

We moeten even de geschiedenis induiken, maar het levert je ieder jaar weer geld op. Dus even erbij blijven alstublieft.

De scheiding tussen Nederland en België vond plaats na de Belgische Revolutie van 1830, waarbij de zuidelijke provincies zich afscheidden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het werd definitief geregeld in het Verdrag van Londen (1839).

België is dus nog geen tweehonderd jaar onafhankelijk. Direct daarna hebben ze overigens snelwegen aangelegd en daarna nooit meer onderhoud gedaan. Met de opbrengsten van het vignet willen ze daar nu eindelijk verandering aanbrengen, daar kan ik ook een keer met de Porsche een romantisch weekendje naar Gent of Brugge.

In het verdrag stonden allerlei afspraken over grondgebied inclusief de deling van Limburg, het is destijds niet gelukt om heel Limburg aan Belgie over te dragen. Er waren ook wat financiële zaken, zoals de staatsschuld, daarna hield het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op te bestaan.

Vrij verkeer voor Belgen en Nederlanders

Als rasechte import-Rotterdammer heb ik me altijd over verbaasd dat we de haven van Antwerpen vrij toegankelijk laten. Laat de Westerschelde dichtslibben en we hebben een concurrent minder op havengebied.

Er is natuurlijk een goede reden voor: in het Scheidingsverdrag van 1839 namelijk vastgelegd de Belgen vrij doorgang naar de haven van Antwerpen houden. Bovendien moeten “De IJzeren Rijn” in de lucht houden. Dat is de treinverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied en die loopt via de Nederlandse deel van de provincie Limburg.

Dus geen Belgisch tolvignet voor Nederlanders?

In het verdrag staat ook dat Nederlanders vrije doorgang hebben op Belgisch grondgebied. Dat Scheidingsverdrag is nog steeds rechtsgeldig en anders nemen wij Antwerpen graag van Belgie over of worden we weer één land.

Tolheffing in deze vorm is mogelijk dus in strijd met het verdrag, zo betoogt in ieder geval een lezer van Eindhovens Dagblad per ingezonden brief. Het lijkt niet onlogisch, dat is mooi voer voor juristen. En ons kersverse regering onder leiding van Jetten gaat morgen starten en kunnen er meteen mee Aan de slag!

Fotocredit via spots