Dit is waarom jij de nieuwe instapper van GMA niet mag kopen

Zelfs als jij het prijskaartje van 1,33 miljoen pond niet te gek vind, mag jij de GMA T.33 niet kopen. Vette pech!

Het is toch een beetje de wereld op zijn kop. Gordon Murray presenteert de heftige GMA T.50, prijst hem boven de 2,5 miljoen pond en stouwt hem vol met extreme specificaties. Vervolgens brengen Murray en co nog een auto uit, noemen het ‘de kleine broer’, ‘de minder heftige’ en dat soort termen.

Gordon Murray Automotive T.33

Maar laat dat geen afbreuk doen aan de GMA T.33, want om dat nou een subtiele kleine supercar te noemen is ook niet helemaal terecht. Het is nog steeds een lichtgewicht V12 aangedreven apparaat met meer dan 600 pk die alsnog 1,33 miljoen euro moet kosten. Dus een Alpine A110 is het bepaald niet. Dat blijkt ook wel aan de prijs en de beschikbaarheid. Bijna anderhalf miljoen euro dus en er komen maar 100 exemplaren.

Uitverkocht

We mogen geen aannames doen, maar de kans dat je dit leest én de GMA T.33 kunt of gaat kopen is aardig klein. Die kans wordt niet bepaald groter. Gordon Murray Automotive meldt namelijk dat de GMA T.33 is uitverkocht. Alle 100 exemplaren hebben iets meer dan een week na zijn publieke debuut een voorlopige koper gevonden. Zoals elke autofabrikant heden ten dage konden 100 klanten een aanbetaling doen die in de komende jaren omgezet gaat worden naar een productieauto. Dat hebben 100 klanten gedaan en dus zijn potentiële klanten niet meer te strikken voor de benjamin van GMA.

Zoals gezegd is de GMA T.33 de kleine broer van de T.50, waar een iets ‘cleaner’ design het werk moet doen. Geen centrale zitpositie, geen grote turbine achterop, bijvoorbeeld. Wel dezelfde 3.9 liter grote Cosworth V12 met in dit geval 615 pk. Klinkt als niet gigantisch veel, maar de T.33 weegt ‘slechts’ 1.100 kg. De 3.9 liter grote V12 is een vederlichte motor samen met een vederlichte transmissie, die door zijn kleine omvang een extreem hoge redline op 11.100 toeren per minuut. Helaas is het bedrijf van Murray nog niet extra specifiek over wat dit doet qua acceleratie of topsnelheid.

2024

De 100 klanten van de GMA T.33 zijn niet allemaal klanten die ook een T.50 hebben, dus Murray ‘verwelkomt ze in de familie’. Ook benadrukt de ontwerper en merkbaas nogmaals dat er voldoende personalisatieopties beschikbaar zijn voor de T.33, dus wees creatief en er zullen geen identieke T.33’s verschijnen. De kleinste GMA (voor nu) staat gepland voor uitlevering in 2024.