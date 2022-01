Gordon Murray komt deze maand met nieuwe V12 supercar!

Gordon Murray die met een nieuwe V12 supercar komt, dat is altijd goed nieuws!

Gordon Murray was verantwoordelijk voor een van de meest legendarische supercars aller tijden, dus wat dat betreft kan hij vredig sterven. De beste man is inmiddels 75, maar hij is zeker nog niet achter de geraniums te vinden. Integendeel, hij introduceerde vorig jaar nog een nieuwe epische supercar: de Gordon Murray Automotive T.50.

Met zijn hoogtoerige, atmosferische V12 is deze auto zo’n beetje de laatste supercar volgens het oude stempel. Het zou ook een prachtige afsluiting zijn van de carrière van Gordon Murray. Toch gaat de Brit het hier niet bij laten. Hij komt namelijk met nóg een nieuwe sportauto.

Dat er een nieuwe supercar in de pijplijn zat konden we begin vorig jaar al melden, maar er was nog geen officiële aankondiging vanuit Gordon Murray Automotive. Die is er nu wel, en wat blijkt? De onthulling is al zeer binnenkort.

Het nieuwe model gaat T.33 heten en wordt door Gordon Murray Automotive omschreven als een ‘supercar GT’. Waar de T.50 een hardcore sportauto is, zal deze dus meer geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Daarmee zal de auto ook onder de T.50 gepositioneerd worden. De prijs zal dus lager zijn dan de 2,6 miljoen (exclusief belastingen) die je voor een T.50 kwijt bent. Dat is toch een mooie opsteker.

Gordon Murray Automotive laat verder nog geen details los, maar eerder verklapte Murray al dat deze auto dezelfde V12 als de T.50 zal krijgen. De T.33 komt echter wel op een compleet nieuw platform te staan. De auto zal in elkaar geschroefd worden op de nieuwe hoofdlocatie van Gordon Murray Automotive in Windlesham.

Liefhebbers van het werk van Gordon Murray kunnen 27 januari in hun agenda noteren, want dat is de datum waarop het doek getrokken zal worden van de nieuwe supercar. Dat is al over drie weken, dus Gordon Murray laat ons niet lang in spanning zitten.

Header-foto: de Gordon Murray Automotive T.50