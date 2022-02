Motoren nieuwe BMW 7 Serie gelekt, topper krijgt 635 pk

Wordt de nieuwe range-topper van de BMW 7 Serie eindelijk de ‘M7’ die we al jaren verdienen?

Vorige week konden we jullie het één en ander melden over de BMW i7. BMW doet wat Mercedes nu net heeft gedaan en gaat naast de traditionele S-Klasse ook een volledig elektrisch model aanbieden. Bij BMW zitten die modellen echter een stuk dichter bij elkaar. Een aantal van de besproken primeurs van de i7 zullen dus waarschijnlijk ook een rol spelen bij de nieuwe generatie BMW 7 Serie (G70).

Motoren

Wat er natuurlijk in de BMW 7 Serie niet overeenkomt met de i7 zijn de motoren. Uiteraard worden de motoren in de reguliere Siebener nog aangedreven door benzine en tranen van Greta Thunberg. Dat gaat in de nieuwe generatie niet veranderen, maar wat wel lichtjes gaat veranderen is het motorenaanbod. Auto, Motor und Sport meent alle motoren al bevestigd te hebben gekregen. Dit gaat er volgens hen veranderen.

Nieuwe instapper

Voor de beeldvorming: de huidige BMW 7 Serie komt met vier verschillende motoren: 740i, 750i en M760Li (zescilinder, achtcilinder en twaalfcilinder benzine) en 730d, 740d en 750d, wat allemaal de zes-in-lijn diesel is in drie gradaties. Bij de nieuwe generatie blijven in ieder geval de benzineversies met onderaan het spectrum een nieuwe versie. De naam 735i keert terug als de instapper met de twin-power turbo zes-in-lijn. Deze zal goed zijn voor 275 pk. Overigens zijn het dezelfde motoren die we al kennen, maar dan met mild-hybrid techniek aan boord. Boven de instapper zit de 740i met 375 pk uit dezelfde motor. De enige andere benzinemotor die BMW beschikbaar stelt voor de 7 Serie is de 4.4 V8 met twee turbo’s. In de 750i levert deze 545 pk en de nieuwe topper is de M760Li (die trouwens nog niet M760Li maar 760i wordt genoemd), met 635 pk uit diezelfde motor. Diesels worden wel genoemd, maar specs en welke versies niet. Alles wat we wél weten staat in onderstaande tabel.

Motorisering Huidige generatie (G11/G12) Volgende generatie (G70/G71) 735i x 3.0 zes-in-lijn twin turbo

275 pk 740i 3.0 zes-in-lijn twin turbo

340 pk 3.0 zes-in-lijn twin turbo

375 pk 750i 4.4 V8 twin turbo

530 pk 4.4 V8 twin turbo

545 pk M760Li/760i 6.6 V12 twin turbo

585 pk 4.4 V8 twin turbo

635 pk 730d 3.0d zes-in-lijn twin turbo

265 pk n.n.b. 740d 3.0d zes-in-lijn twin turbo

325 pk n.n.b. 750d 3.0d zes-in-lijn quad turbo

400 pk n.n.b.

BMW M760Li

Van alle motoren in de BMW 7 Serie zou je zeggen dat je de M760Li móét hebben. Groter is altijd beter, dus is de BMW M760Li de beste BMW 7 Serie. Oké, dat staat open voor discussie, maar het is wel gaaf dat het topmodel van BMW ook al jaren een topmotor heeft. In de huidige BMW M760Li betekent het een 6.6 liter grote V12 met twee turbo’s die een lekker dikke 585 pk eruit perst. Dat kan echter niet meer en de V12 wordt uit het gamma gehaald (wij huilen).

De nieuwe BMW 760i krijgt dus een andere motor, in dit geval dezelfde 4.4 V8 twin-scroll turbo als de 750i die eronder staat. Wel dus met een flinke powerboost: 635 stuks. Dat is flink meer dan de nieuwe 750i en ook een flinke schep bovenop de huidige M760Li. Die naam komt overigens van M (niet het echte M, maar de inwendige M-afdeling bij BMW) en de L van LWB, het is al een tijdje niet meer mogelijk om de combinatie korte wielbasis en V12 te krijgen.

AMS spreekt van de ‘760i’ als topmodel, dus er is een kans dat de 760i SWB weer terugkomt. Wij denken echter dat dit insider-taal is en dat de 760i alsnog weer een M760Li wordt. Ach, een beetje performance-aspiraties en altijd extra beenruimte, als je toch al met geld aan het smijten bent is de M760Li ook wel echt een heerlijkheidje.

Later dit jaar

Dat even over wat we weten qua motoren over de nieuwe BMW 7 Serie. De nieuweling zal ergens dit jaar het levenslicht zien en dan weten we alles over de nieuwe toplimousine uit Beieren. Verder wisten we al dat de auto op een compleet nieuw platform gaat staan en er dus een i7 komt. Nog even afwachten dus.