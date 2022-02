Iemand betaalde een godsvermogen voor een BMW 1M Coupé

Een outsider, maar daarom niet minder lekker. Een occasion van de BMW 1M Coupé verkocht gisteren voor een godsvermogen.

Alles wat BMW doet, verandert in goud. Tenminste, als je een product uit laat brengen door M GmbH, weet je dat het vrij snel een liefhebbersauto wordt. Maar ook BMW dipt wel eens een teen in het water om even te kijken of het wel werkt. Eén zo’n auto is de BMW 1M Coupé.

BMW 1M Coupé

De BMW 1M Coupé (voluit BMW 1 Series M Coupé) kwam uit in 2011 op basis van de BMW 1 Serie Coupé (E82). Normaliter als M zich bemoeit met een BMW is het recept eenvoudig: de motor wordt een krachtigere motor met motorcode S en het hele onderstel wordt dusdanig aangepakt dat het een unieke ervaring is. De 1M Coupé was anders.

De motor in de BMW 1M is bijvoorbeeld geen S-motor, maar de N54 zes-in-lijn uit de BMW Z4 (E89). Geen unieke M-motor dus. Ook was het des tijds nog niet normaal voor een M-auto om twee turbo’s aan boord te hebben. In de 1M leverde de motor 340 pk. Ook propte BMW de kleine 1 Serie vol met onderstelcomponenten uit de BMW M3. Het resultaat klinkt als een vage mengelmoes, maar het wordt gezien als één van de beste M-producten ooit. Korte wielbasis, M3-credentials, uiteraard een handbak en dat voor des tijds een ‘gewone’ M-auto. BMW durfde het initieel niet aan om meer dan 2.700 exemplaren te bouwen, maar door grote vraag werden dat uiteindelijk iets meer dan 6.300. Nog steeds relatief weinig, trouwens.

Godsvermogen

Het zijn er in ieder geval weinig genoeg dat de BMW 1M Coupé ineens erg gewild wordt. Het is relatief gezien één van de duurste M-producten van recente jaren. Vorig jaar durfde collega @RubenPriest al te stellen dat de prijzen helemaal loco zijn en haalde daarbij een voorbeeld aan. Dit exemplaar in Valencia Orange (de lanceerkleur) leverde uiteindelijk 83.500 dollar op (72.929 euro). Een flink bedrag, maar het kan altijd nog erger. Met dit zwarte exemplaar, bijvoorbeeld.

Nog een BMW 1M Coupé occasion

In eerste instantie meer van hetzelfde. BMW 1M Coupé, ook uit 2011, ook Bring A Trailer en dus ook in de VS. Het verschil is dat deze zwart is. Op zich een mindere kleur, want Valencia Orange is leuker. Zwart is wel ‘veiliger’ voor de restwaarde. Maar wat dit exemplaar even iets anders maakt is de kilometerstand. Minder dan 2.500 mijlen op de klok (iets meer dan 4.000 km). Dat maakt de staat natuurlijk uitmuntend, maar het betekent ook dat er vrij weinig is genoten van dit pretpakket.

Genoeg over de auto en over naar het geld. We durven te stellen dat de verkoop van deze BMW 1M Coupé de auto officieel krankzinnig duur maakt. De hamer raakte namelijk de desk bij 116.000 dollar. Dat is omgerekend 101.315 euro. Voor een 1M. Goed, je kan alles duur prijzen als het deze kilometerstand heeft, maar voor een 1M is dit toch wel echt door het dak.

Wel krijg je er alle boekjes bij en een geweldig mooie bijna ongebruikte BMW 1M Coupé. En een GT Spirit én Matchbox modelauto van de eigenaar. Het is echter nog steeds een godsvermogen. Zou jij 101.000 euro overhebben voor deze unieke M?