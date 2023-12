Dit is waarom Mercedes met turquoise lampjes mag rijden

Een nieuwe stylingtrend of is er iets anders aan de hand? Mercedes kiest voor turquoise LED-verlichting op de EQS.

Gaat de zelfrijdende auto er ooit komen? Als het aan verscheidende merken ligt wel. Zo is Mercedes nog steeds bloedserieus over auto’s die zonder bestuurder op pad kunnen. Er wordt ook al volop getest om Mercedes hun nieuwste automatische piloot genaamd DrivePilot werkelijkheid te maken. Zo was Mercedes het eerste merk dat hun systeem al veilig genoeg kon krijgen dat consumenten al zonder handen mogen rijden.

Testen

We zijn er nog niet en Mercedes weet dat maar al te goed. Het merk is dan ook nog volop aan het testen. Dat doen ze bijvoorbeeld in de Amerikaanse staten Californië en Nevada. Daar zijn al wetgevingen voor zelfrijdende auto’s en in sommige steden rijden al auto’s zonder bestuurder. Dat gaat ook niet altijd even goed, dus Mercedes heeft nog wel altijd een bestuurder aan boord. Officieel hoeft die echter niet te allen tijde op de weg te letten. De zelfrijdende auto, in dit geval de EQS, is de hond die op avontuur is, de bestuurder is enkel degene die de riem vasthoudt en de poep opraapt.

Turquoise lampjes

Om ervoor te zorgen dat er meer duidelijkheid rondom Mercedes’ DrivePilot komt, komen de turquoise lampjes van pas. Het is geen stijldingetje, dat kunnen we je alvast mededelen. Aan de voorkant werkt het nog net, aan de achterkant clasht het hard met de rode achterlichten.

Het idee is dat als deze turquoise lampjes aanstaan, de Mercedes EQS aan de wereld duidelijk maakt dat de auto zelf rijdt. Volgens Mercedes kunnen andere weggebruikers dan ook zien dat de auto autonoom rijdt. Nou gaat het vooral erom dat de EQS reageert op andere weggebruikers, maar toch.

Zoals gezegd kan de bestuurder, eigenlijk meer copiloot, van de EQS met DrivePilot dus officieel met andere dingen bezig zijn. Het creëert dus ook duiding voor de agenten die controleren of jij niet op je smartphone zit tijdens het rijden. Als de EQS zijn turquoise lampjes aan heeft, weet de politie dat dit dus gewoon mag.

Goedgekeurd

Is dit dan Mercedes die geavanceerd probeert te zijn? Ja en nee. In overleg met de staten Californië en Nevada is turquoise verlichting officieel goedgekeurd als markering voor zelfrijdende auto’s. Mochten andere merken dus het voorbeeld van Mercedes volgen, dan kunnen die ook turquoise lampen gebruiken. Er is gekozen voor turquoise omdat deze kleur opvalt en niet lijkt op andere vormen van speciale verlichting. Geen complotten met Petronas, de hoofdsponsor van Mercedes F1.

Zoals gezegd zijn we er nog niet wat betreft volledig de controle uit handen kunnen geven, maar Mercedes is hard aan het werk.