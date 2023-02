Wordt turquoise dé exterieurkleur van 2023?

Doe eens gek en verf je auto turquoise, dan is ‘ie echt uniek. Tenminste, deze Mercedes-Maybach GLS door Carlex valt wel op.

De kleur van je auto is voor velen belangrijk. Tenminste, het is voor velen belangrijk dat er maar weinig sprake is van kleur en veel van het zwart/wit spectrum wordt gekozen. Er zijn mensen die hun auto durven te configureren in een opvallende kleur, zoals rood, lichtblauw of oranje. Een kleur die we enigszins weinig zien is turquoise. Daar komt nu verandering in dankzij de Mercedes-Maybach GLS van Carlex.

Mercedes-Maybach GLS door Carlex

De Poolse tuner heeft namelijk een Mercedes-Maybach GLS voorzien van een op maat gemaakt interieur en exterieur. Zoals gezegd is het exterieur dus turquoise, maar ook half zwart. De chromen grille is vervangen door een gouden exemplaar en die kleur goud komt ook terug op de zijskirts en de 23 inch pornojetsers. Verrassend genoeg staat dit ontwerp velg best aardig onder de GLS.

Interieur

Turquoise is weer helemaal in de mode volgens Carlex, want de Mercedes-Maybach GLS is van binnen ook half bekleed met de kleur. Er is nét genoeg zwart gelaten om je niet het gevoel te geven dat je volledig in een kauwgombal zit, maar je moet er wel van houden en contrast met de exterieurkleur is niet uitbesteed aan deze GLS.

De Mercedes-Maybach GLS is door Carlex ‘Mint&Gold Edition’ gedoopt en dat klinkt lekker toepasselijk. Het gaat om een gelimiteerde serie voor de echte liefhebber van vakmanschap, als we de Polen mogen geloven. Wat de limitering precies is, maakt het merk niet bekend. Gewoon snel erbij zijn, dus.