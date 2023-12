Beste Kia, mogen wij deze leuke crossover ook?

Ons B-segment zou wel opknappen van deze hoekige Kia crossover.

Het B-segment der crossovers is een bonte boel momenteel. Het is dan ook een belangrijk segment omdat er veel mensen kiezen voor zo’n kleine, hoogpotige hatchback. Is dat een probleem? Auto’s verkopen is nooit een probleem, dus eigenlijk niet. Het zijn vooral wij verwende petrolheads die problemen hebben met dit ‘zaadloze’ segment.

Kia

Als je weet dat je auto’s in een populair segment opereren, kun je wel kiezen om er wat leuks van te maken. Nou willen we Kia in Europa niet zonder reden de wind van voren geven, maar de Stonic is wel erg braaf. Als GT-Line met contrasterend dak is ‘ie prima, maar dat kost wel wat. Dan heb je natuurlijk ook nog de Niro die met zijn hypermoderne design alles behalve saai is. Maar die kan je dan weer niet krijgen met de eenvoudige non-hybride motoren die de Stonic qua geld een goede deal maken.

Kia Sonet

Nou zijn wij geen Chief Executive of Global Operations, Market Strategy and Model Range bij Kia, maar wat ons betreft bouwt Kia de oplossing zelf. In India presenteert het Koreaanse merk namelijk de gefacelifte Sonet. Dat is aldaar en in andere groeimarkten de kleinste SUV van het merk. Precies in het B-segment, dus. Als je het ons vraagt is het een tof ding.

Het ietwat bonkige design van grotere modellen als de Sportage en EV9 komt goed terug in de Sonet. Nog het meest doet hij denken aan de Seltos, een grotere SUV die wij ook niet krijgen (en wellicht ook liever zouden hebben dan de Sportage). Een B-segment crossover zal nooit de sex appeal van een sportauto krijgen, maar met zo’n populair segment is het wel belangrijk wat je op de weg zet. Je bepaalt immers voor een groot deel het straatbeeld.

Facelift

De Kia Sonet bestond dus al een tijdje en het gaat dan ook om een ingrijpende facelift. De achterlichten lijken nu meer op eerder onthulde Kia-modellen en vreemd gevormde koplampen lijken ook een nieuwe trend voor Kia. Het hoeft niet je ding te zijn, het voordeel van iets lelijk vinden is dat je het in ieder geval niet saai vindt.

We horen je denken: ja, maar dit gaat natuurlijk nooit aan onze veiligheidseisen voldoen. Dat kan meevallen. Kia heeft op hun modelpagina van de Sonet in India allemaal plaatjes met de speciale features van het ding. Daar zitten ook minstens zes airbags, forward collision warning, dodehoeksensor en adaptieve cruise control bij. Sinds de facelift heb je de beschikking over draadloos Apple CarPlay, stoelventilatie, een Bose Premium audiosysteem en draadloos je smartphone opladen. Ook het interieur met een 10,25 inch scherm en een tellerbak in dezelfde grootte is niet anders dan wat we hier gewend zijn.

Motoren

Misschien dat de typegoedkeuring omtrent uitstoot een dingetje wordt voor de Kia Sonet. De auto beschikt namelijk over min of meer exact dezelfde aandrijflijnen die je zo’n acht jaar geleden in de Rio kon krijgen. Een 83 pk sterke 1.2 MPi, een 1.0 liter T-GDi met 120 pk (identiek aan die in de Rio, i20, Stonic en Kona) en een wel ietwat stokoude 1.5 CRDi diesel met 114 pk. Schrap de diesel en de MPi, plak een 48V Mild Hybrid systeem aan die 1.0 en je hebt een prima alternatief voor de Stonic.

Dus, Kia: een idee om deze Sonet naar ons te brengen? Om de Stonic op te volgen of gewoon compleet te vervangen? Wij vinden het namelijk wel een tof ding om onze stadsjungles aan te vallen. Voor nu blijft de Kia Sonet een Indiaas feestje, aangezien deze ook daar wordt gebouwd.