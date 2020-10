Dit is wat de McLaren 720S nog miste - Autoblog.nl

De McLaren 720S is er niet op achteruit gegaan met de make-over van Carlex Design.

Het gebeurd niet heel vaak dat een tuner een auto op optisch vlak naar een hoger plan tilt. Bodykits, luchtinlaten en spoilers komen het design vaak niet ten goede. Als je het basisontwerp echter respecteert kan een tuner nog best wel eens wat toevoegen aan een auto.

Dat blijkt ook uit een van de nieuwste creaties van Carlex. Vorige week lieten we al een smakelijke G-klasse van Carlex zien, maar ze hebben ook een McLaren 720S onder handen genomen. Zoals wel vaker het geval is bij de Poolse is het interieur de grootste attractie.

De interieurs die Carlex onderhanden neemt, zijn vaak Mercedes-interieurs, die van zichzelf al erg fraai zijn. Bij McLaren ligt dat iets anders. McLaren-interieurs zijn namelijk nogal klinisch. Gelukkig heeft Carlex daar een oplossing voor.

Ze zijn namelijk helemaal los gegaan op het interieur van de McLaren 720S. Het resultaat is daarom bijna niet meer te herkennen als een McLaren-interieur. Dat is in dit geval zeker geen belediging. Het interieur is nu een feest van lichtbruin leer en alcantara geworden. Het is een beetje een drukke boel met alle stiksels en patronen, maar klinisch is het zeker niet meer.

Het exterieur is ook niet volledig standaard gelaten. De auto is namelijk voorzien van een fraaie donkergroene kleur, geïnspireerd op British Racing Green. Samen met het ‘tan’ interieur vormt dit een combinatie die even klassiek als geslaagd is. De velgen van Carlex zijn wat minder klassiek, maar zorgen er wel weer dat het geheel weer een stukje extra onderscheidend oogt.

Carlex noemt deze creatie de Racing Green Edition. Om je McLaren 720S om te toveren tot Racing Green Edition moet je €65.000 overmaken naar de heren van Carlex.