Dit zijn de nieuwe youngtimers voor 2021! - Autoblog.nl

We nemen weer een lijstje met auto’s door die volgend jaar in aanmerking komen voor de Youngtimer-regeling. Dit zijn de nieuwe youngtimers voor 2021!

Het is weer de tijd van het jaar. Het zit er namelijk bijna op. Binnenkort is het november en dan is het slechts nog één maandje voordat 2021 aanbreekt. Maar heeft 2021 wat voor ons in petto? Jazeker! Daarom hebben we een lijstje met de nieuwe youngtimers voor 2021.

Er komen weer een lading auto’s aan die in aanmerking komen voor de Youngtimer-regeling. Dat zijn auto’s die we al jaren kennen, maar nu eindelijk zijn te leasen tegen een lager bijtelling tarief: 35% van de dagwaarde.

Vroeger moest je in een Volvo 244 rijden om er van te kunnen genieten, maar tegenwoordig kun je kiezen uit een hele hoop interesante auto’s. Normaliter zijn dikke Duitsers erg populair, dus die staan er ook in. Maar omdat we een obsucuur geval ook wel kunnen waarderen, zullen we die ook meenemen in dit overzicht.

Het gaat hier om auto’s die geïntroduceerd zijn in 2006. Op deze manier rijd je zo ‘fris’ mogelijk tegen 25% bijtelling over de dagwaarde. Je hebt in dit geval altijd te maken met een auto uit het eerste bouwjaar. Mocht je dat geen verstandig idee vinden, check dan onze youngtimer overzichten van voorgaande jaren:

Dan gaan we nu verder met de nieuwe youngtimers voor 2021:

Chevrolet Epica (V250)

Wat is het?

We beginnen het lijstje met nieuwe youngtimers voor 2020 met een spotgoedkope aanbieding. Een crisis 5 Serie. Een budget-taxi met zescilinder lijnmotor. Het is duidelijk dat het design van de koplampen geinspireerd zijn op de 5 Serie (E60).

Wat is er zo bijzonder aan?

Er zit een zescilinder lijnmotor in!!!! En collega @Loek zou er stiekem eentje willen hebben.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Alles met een benzinemotor, de diesel is namelijk een rauwe een viercilinder.

Wat kost een redelijk exemplaar?

3.000 euro en dan hoeft het niet eens verschrikkelijk te zijn. Althans, dan is ‘ie nog redelijk ‘fabrieksnieuw’. Die lijmlucht hoorde erin te zitten.

Volkswagen Eos

Wat is het?

Een superluxe Golf cabriolet. Een cabrio met hardtop met glasdak.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is typisch zo’n Volkswagen die uitstekend een sub-premium alternatief is: qua afwerking en materialen doet het niet veel onder voor een Audi of BMW. Zeker de luxe uitvoeringen.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 1.6 met handbak is traag, maar relatief betrouwbaar en goedkoop te rijden. De 2.0 TSI met DSG transmissie is op papier uitstekend, maar de natte droom van de lokale garagehouder. Doe daarom ‘verstandig’ en kies voor de 3.2.

Wat kost een redelijk exemplaar?

5.000 euro voor een 1.6, een nette 3.2 kost het dubbele.

Cadillac BLS

Wat is het?

Een Saab 9-3 met een iets ander front en een goedkoper interieur.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het heeft helemaal niets met een Cadillac te maken. Alles schreeuwt Saab. Omdat niemand een BLS kent, zoekt niemand ze op. Ze zijn ook onverkoopbaar. Maar omdat het een Saab 9-3 is, is het een heel erg fijne auto. Terwijl Saabs 9-3 best prijzige auto’s zijn in deze categorie, is het heuglijk nieuws dat de identieke BLS nu behoort tot de Youngtimers voor 2021.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Eerlijk gezegd: ze zijn allemaal goed. De 2.0T is perfect qua power en verbruik. De 1.9 is een fijne diesel voor als je veel kilometers maakt. De V6 is een beetje overkill, maar maakt het wel een leuke sleeper.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Voor 5.000 euro pik je er al een exemplaar met minder dan een ton op de klok. Wel afschrijven naar de oud-ijzerprijs.

Volvo S80

Wat is het?

De Volvo S80, een van de meest belegen auto’s ooit gebouwd.

Wat is er zo bijzonder aan?

Ondanks de Ford-genen, is het geen strak sturende auto. De styling is dermate understated, dat je niet ziet dat het een 5 Serie concurrent is. Superfijne stoelen en vaak een rijke uitrusting.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 3.2 atmosferische zes-in-lijn past het beste bij het karakter van de auto. De vijfcilinder diesel is rijk, de 4.4 V8 is een aparte motor, maar is niet echt snel noch spectaculair. De 2.5 vijfcilinder is de meest verstandige keuze. het zijn allemaal prima nieuwe youngtimers voor 2021, eigenlijk

Wat kost een redelijk exemplaar?

Vanaf 8.000 euro vind je een 2.5T, een mooie 3.2 is ietsje duurder. Een V8 is minimaal 10 mille.

Ford S-Max

Wat is het?

In feite is het een Mondeo MPV. Een grote MPV met een sportief randje.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is in feite de enige MPV die echt leuk stuurt. De besturing is direct en biedt best veel gevoel. De wegligging is uitmuntend: heel stabiel, doch comfortabel. Daarnaast is het ook een praktische auto.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Sowieso de 2.5 vijfcilinder turbo. Die kun je redelijk eenvoudig kietelen naar 300 pk/500 Nm. Een van de leukste zevenzitters ooit gebouwd. Vergeet de diesels, die zijn knaak. De 2.0 is prima, de 2.3 is beter, maar wordt pas in 2022 een youngtimer.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Vanaf 1.000 euro vind je ze al! Maar dat zijn in de soep gelopen diesels. Voor 7.500 euro heb je een fraai onderhouden Turbo met weinig kilometers. Het liefst met 20” wielen en de MS-Design bodykit.

BMW 3 Serie Coupé

Wat is het?

Een tweedeurs uitvoering van de BMW 3 Serie. In tegenstelling tot de voorgaande generatie ziet het model er nu ook echt anders (en fraaier) uit.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is de laatste generatie 3 Serie Coupé die BMW ooit heeft gebouwd. Vanwege marketing. Ook de laatste met hydraulische besturing (in de 335i en 335d), de laatste met atmosferische zescilinder en de laatste met fraaie styling.

Welke uitvoering moet ik nemen?

In 2006 was de keuze beperkt. De 330i is het meest ‘BMW’, want een atmosferische motor. De 335i is een fijne auto inclusief fijne besturing, maar de motor is niet erg betrouwbaar. De 335d is een waar monster en verrassend betaalbaar. Vermijd versies met xDrive. Wil je vierwielaandrijving, koop een Audi. Het xDrive systeem is bizar zwaar, snoept veel koppel weg en is mechanisch gezien vrij broze en gevoelige techniek.

Wat kost een redelijk exemplaar?

In Duitsland kun je een prima 325i met minder dan anderhalve ton op de klok vinden voor 8-9 mille. Een mooie 330i M Sport met weinig kilometers doet alsnog 15 mille. Sowieso waren M-Sport pakketjes niet zo populair als toen.

Mazda CX-9

Wat is het?

De grootste Mazda crossover. De Mazda CX-7 met 2.3 Turbo kwam rond dezelfde periode uit. Een goede optie voor als het iets minder mag zijn.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het ding is enorm. De V6 is enorm. Sterker nog, de auto was zo groot dat Mazda geen mogelijkheid zag om de auto aan te bieden op de thuismarkt.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er was er maar eentje. Een V6. Mazda was wel zo sympathiek om die uitvoeringen helemaal af te laden met uitrusting. Dus in tegenstelling tot een Duitse SUV kun je niet per ongeluk een kaal exemplaar tegenkomen. Ze hebben allemaal, leer, navigatie, mooie wielen et cetera. Ook wel eens lekker.

Wat kost een redelijk exemplaar?

10.000 euro en je hebt een youngtimer die nog eenvoudig 10 jaar mee kan gaan.

Honda Legend (KB1)

Wat is het?

Een Honda Legend. De grootste, meest luxe en prestigieuze Honda sedan ooit.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het apparaat was écht heel erg goed. Maar niemand keek er naar om. Was destijds zijn geld dubbel en dwars waard, nu helemaal. Honda stopte al zijn kennis en kunde in een heel anonieme sedan van het formaat Audi A6.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er was er maar eentje, een 3.5 V6 met 300 pk en vierwielaandrijving plus een automaat. Houdt er rekening mee dat deze uitvoering niet heel erg snel is en het verbruik exorbitant. Betrouwbaarheid is uitstekend.

Wat kost een redelijk exemplaar?

In Nederland is de Legend vrij lastig te vinden. Vanaf 10.000 komen de nette exemplaren bovendrijven.

Alfa Romeo Brera (939D)

Wat is het?

Een Coupé-versie van de legendarische Alfa Romeo 159. Ontworpen door Giugiaro. Er is ook nog een open versie van, de door Pininfarina aangepaste Spider.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een van de weinige coupé’s waarbij sportiviteit overboord is gegooid. Het is namelijk geen sportieve auto. Althans, niet in basis en al helemaal niet met de vroegere exemplaren. Het exterieurdesign en het fraaie interieur zijn redenen voldoende om er eentje te kopen.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De fijnste is de 2.4 JTD, deze diesel pas perfect bij het karakter. De 2.2 is niet echt bijzonder, maar voldoet. De 3.2 mist Alfa magie en is bijzonder zwaar. U ziet: voor de motoren hoef je het niet te doen, alhoewel de V6 het meeste cachet (en vermogen) heeft)

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een nette Brera met niet al te veel kilometers moet niet meer dan 10.000 kosten. Diesels kunnen dusdanig goedkoop zijn dat het ook met 15k per jaar interessant is.

Opel GT (B)

Wat is het?

Het is in feite Saturn Sky Red Line, dat weer een Pontiac Solstice GXP is met een ander koetswerk. Een tweezits roadster met kleine kofferbak, lange motorkap en achterwielaandrijving.

Wat is er zo bijzonder aan?

Ondanks de Opel-logo’s heeft het weinig met een Opel te maken. De motor is een rauwe doch potige EcoTec. Ja, de GT is een stuk sneller dan een MX-5, maar mist verder alle finesses. Wellicht dat je met een beetje modificeren de auto kunt verbeteren.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er was er maar eentje. Als je er een zit met een 177 pk sterke 2.4: dat is een import Saturn met Opel-logo. Om met Tunahan Kuzu te spreken: trap er niet in!

Wat kost een redelijk exemplaar?

Vanaf 12.500 kun je prima GT’s vinden, daaronder heb je te maken met particuliere verkoper en/of hoge kilometerstanden.

Citroen C6

Wat is het?

De laatste kans-limousine van Citroën. Was veel te eigenwijs voor het grote publiek. Was niet eigenwijs genoeg voor verstokte Citrofielen.

Wat is er zo bijzonder aan?

In 1999 verscheen de C6 Lignage concept, in 2006 volgde ein-de-lijk de productieversie. Het is een zeer bijzondere auto. Een design-statement pur sang. Een geweldig fijne en excentrieke auto.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 3.0 V6 benzine is bijna niet te vinden, de 2.7 diesel past het beste bij de auto. Wat kost een redelijk exemplaar?

Die beginnen vanaf zo’n 10 mille, maar met een lagere km-stand ben je zo 15 tot 20 mille kwijt.

Een hele hoop gigantische Mercedessen

Wat zijn het?

Een lijstje over Youngtimers is niet compleet zonder een Mercedes-Benz. Het liefst een aantal. In 2006 kwam er een lading enorme Mercedessen aan. De ML was er al in 2005, maar de grotere GL kwam in 2006 erbij. Ook de R-Klasse en R-Klasse LWB konden toen besteld worden. In principe zijn de ML, GL en R-Klasse allemaal dezelfde auto. Ze zijn allemaal als Gerard Joling: een tikkeltje fout, maar wel leuk. Ook komt het trio vrij fris over, ondanks dat je aan de ingewanden kunt zien dat de jaartjes beginnen te tellen.

Wat is er zo bijzonder aan?

Je hebt gewoonweg heel erg veel auto voor relatief weinig geld. Qua verbruik, onderhoud, verzekering en motorrijtuigenbelasting zijn ze erg prijzig. Het zijn grote, familievriendelijke reuzen. Ook hier: vooral heel erg veel comfort, geen sport.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 3-liter zescilinder diesel met automaat is de beste combinatie qua comfort, prestaties, verbruik en kosten. De V8 is nauwelijks sneller ‘in real life’ en zuipt enorm. De V8 diesel in de ML en GL is ‘lachen’ en machtig, maar ook. De V6 benzine is minder prettig dan de diesel en dorstiger.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Ze zijn enorm ongewild. Een GL valt nog in de smaak bij mensen die de 4WD-capaciteiten kunnen waarderen (of het stoeren uiterlijk). Werkelijk niemand wil een Mercedes R-Klasse.

Lexus LS460 (USF40)

Wat is het?

De Lexus LS460, voor als een Honda Legend niet voldoende is.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een van de meest geraffineerde, comfortabele en stille auto’s uit zijn tijd. Oh ja, het apparaat is enorm. Ondanks de V8 is de auto absoluut niet sportief of leuk om te rijden. Wel een geweldige auto om in gereden te worden.

Welke uitvoering moet ik nemen?

In principe is de LS460 prima, de hybride kwam pas later en is duidelijk zuiniger doch complexer. Als je niet te veel rijdt, altijd de 460 nemen.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Een beetje afhankelijk van de kilometerstand. Wil je niet meer dan anderhalve ton, dan kom je uit op zo’n 15.000 euro exclusief importkosten.

Audi S6

Wat is het?

Je zou kunnen denken dat het een M5-concurrent is, omdat het een premium E-segment sedan is met V10. Niets is minder waar. Het is een rare combinatie van temperament en behoudendheid. Nieuw was het een lastige propositie, maar nu de Audi S6 een nieuwe youngtimer voor 2021 is, wordt ‘ie ineens erg interessant.

Wat is er zo bijzonder aan?

De V10 is best krachtig, maar de S6 is ook erg zwaar en heeft een nogal trage automaat. De balans is heel erg Autobahn: zeer stabiel en een tikkeltje te hard gedempt en geveerd. Werkt ook in de regen. En de sneeuw.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er is keuze uit een sedan en een Avant. Die sedan is stiekem heel erg fraai met zijn aflopende daklijn, de Avant is praktischer en past bij het praktische karakter van de auto.

Wat kost een goed exemplaar?

Hier begint de uitdaging. Een S6 kun je al vinden vanaf minder dan 10 mille. Dan heb je altijd heel erg hoge kilometerstanden, wat optische imperfecties en de Bermudadriehoek van het onderhoudsboekje. Geef liever wat extra’s (lees, het dubbele) uit aan een frisser exemplaar waarvan bijvoorbeeld de kettingspanners vernieuwd zijn.

Mercedes-Benz CL (C216)

Wat is het?

Een Mercedes-Benz, de ultieme rijdende expressie van elke kermis-directeur. Een coupé die weiger sportief te zijn, ondanks AMG uitvoeringen. Uiterst gevoelig voor foute tuning en te weinig onderhoud.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een CL, een enorme S-klasse coupé, mar dan met een afwijkende naam en afwijkende styling. Het is voor mensen die het betere kluisgevoel kunnen waarderen, maar een sedan te oubollig vinden een SUV veel te ordinair.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De CL500 had een basisblokje: een 5.5 liter V8 met 388 pk en die is eigenlijk meer dan voldoende. Wil je power, kies de CL600. De AMG-uitvoeringen zijn nog iets te fout, maar erg dik. Zolang je voldoende geld hebt voor onderhoud, kun je geen verkeerde keuze maken.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Rond de 15.000 euro beginnen de eerste modellen in aanmerking te komen. Over het algemeen is een beetje extra investeren voor minder kilometers of betere documentatie, iets dat zich automatisch terug betaalt.

Jaguar XK (X150)

Wat is het?

Een Britse coupé zoals alleen Britten een Coupé kunnen maken. Dus met een bloedmooie koetswerk, een tikkeltje vuige motor en uitstekend onderstel dat zowel comfortabel is als uitnodigt om een robbertje te stoeien. De fraaiste nieuwe youngtimer voor 2021.

Wat is er zo bijzonder aan?

De auto is opgetrokken uit aluminium. De XK is dan ook relatief gezien heel erg licht. In vergelijking met de huidige F-Type is de XK een stukje ruimer, praktischer én veel lichter.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Het maakt niet uit. Zowel de cabrio als de coupé zijn briljant. De Cabrio is een uitstekende cruiser. Een soort Mercedes SL, maar dan met stijl. De coupé stuurt heel behoorlijk voor zo’n auto.

Wat kost een redelijk exemplaar?

Minimaal 20 mille moet je wel meenemen. Voor 30.000 zijn er nette exemplaren te vinden.