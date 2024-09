Dit kabinet is een ramp voor de EV

De Bovag en Rai spreken zich uit voordat de echte plannen bekend worden.

Je kunt natuurlijk eerst even rustig wachten op wat er uit het koffertje komt op Prinsjesdag en dan moord en brand gaan schreeuwen. Maar de Bovag en ANWB besloten daar niet op te wachten. Zij lieten alvast hun ongenoegen merken in het FD over de toekomstige plannen van dit EV-sceptische kabinet.

Er is een concrete maatregel waar deze organisaties zich druk over maken, namelijk de gewichtscorrectie voor elektrische auto’s. We herhalen het nog maar een keertje, want het is nog vroeg. Elektrische auto’s moeten ook wegenbelasting gaan betalen, maar ze zijn vaak zwaarder dan benzine- of dieselauto’s. Precies om die reden werd er al langer gesproken op een correctie op het gewicht van de auto. Want anders zou een EV in de motorrijtuigenbelasting duurder worden dan een benzine- of dieselauto.

Het gaat nu om de hoogte van die gewichtscorrectie. Waar eerder volgens Bovag en ANWB de indruk was gewekt dat het om een volledige correctie zou gaan, van circa 40% van het gewicht van de auto, is men nu bang dat de correctie veel lager uit zou kunnen vallen.

Die angst komt voort uit het regeerakkoord, daarin staat dat het om slechts een gedeeltelijke gewichtscorrectie zou gaan en niet de eerder toegezegde volledige gewichtscorrectie. In het FD laat de Bovag optekenen dat ze zich opmaken voor een ‘heel grote teleurstelling’. Woordvoerder Paul de Waal verwoordt de onduidelijkheid voor de elektrische rijders treffend.

We gaan ervan uit dat het om een substantiële aanpassing gaat, want anders zet je het woord ‘gedeeltelijk’ niet zo expliciet in het regeerakkoord….Dit is precies het politieke gejojo waar we vanaf willen. Dit is een ramp voor een jonge, fragiele markt die juist meerjarige duidelijkheid nodig heeft. Bovag woordvoerder Paul de Waal

En ook de ANWB kijkt voor haar leden met angst en beven naar de inhoud van de begroting. Er wordt namelijk her en der gefluisterd over 25 of 30% gewichtscorrectie in plaats van de beloofde 40%. ANWB woordvoerder Jasmijn Dielesen in FD daarover

Terwijl er al een correctie van 40% was afgesproken. Het was nota bene al goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer….Als er inderdaad maar een gedeeltelijke aanpassing komt ‘dan wordt het vertrouwen in de overheid behoorlijk aangetast. ANWB woordvoerder Jasmijn Dielesen

De kritische Autoblogschrijver in ons moet hierbij toch opmerkingen dat het blijkbaar grote lobbyorganisaties als ANWB en Bovag nog niet is gelukt om echt aan tafel te komen bij het kabinet.

Maar wellicht worden EV rijders straks wel positief verrast door de plannen van het kabinet, al achten wij die kans ook niet groot.

via: FD