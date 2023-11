Verkiezingen 2023: exit rekeningrijden en we mogen weer 130!

De uitslag van de verkiezingen 2023 komt de traditionele automobilist niet verkeerd uit.

Nou, dat was ons een avondje wel, zeg. Het politieke landschap is in een avondje omgeslagen. Op David Cameron-esque wijze heeft de VVD haar eigen hand overspeeld door het kabinet te laten vallen over de ruggen van migranten, om zo over de rechterflank de kiezers binnen te halen. Om perspectief te bieden aan de rechtse kiezer werd zelfs de deur open gezet naar de partij van Geert Wilders. Nou, dat pakte iets anders uit dan verwacht. Nederland heeft gesproken. Want niet alleen de VVD leverde in, alle zittende partijen deden dat. Speciale vermelding voor De Telegraaf, dat verrukt is dat D66 vannacht nog een zetel heeft verloren, waardoor Tjeerd de Groot nu een functie elders heeft.

En daarmee hebben we een extreem slecht doch duidelijk bruggetje naar de partij voor Pieter Omtzigt, die ineens 20 zetels won en de BBB die ook groeide. Dus wat zegt dat? Nou, dat er in Nederland althans op mobiliteitsgebied best wel wat kan gaan veranderen. De vorige kabinetten hielden zich aan gestelde klimaatdoelen, maar dat speelt voor de nieuwe partijen veel minder. Die zetten de wetenschap kennelijk aan de kant en hebben informatie gewonnen via Google (“Henk, zoek jij dat even op?”).

Verkiezingen 2023: Autominnende coalitie

Een coalitie vormen lijkt moeilijk te zijn, maar met PVV, NSC, VVD en BBB kom je op 86 zetels waar de roomblanke ariër met een voorliefde voor stilstand zijn vingers bij aflikt. Als het puur aan komt mobiliteit, lijkt de traditionele automobilist er beter vanaf te komen.

PVV

De PVV wil de accijnzen op brandstoffen verlagen en de maximumsnelheid op de wegen verhogen. Sterker nog, alle klimaatmaatregelen gaan ‘direct door de shredder’, zo laat hun verkiezingsprogramma weten. De milieuzones willen ze schrappen, evenals het gestelde verbod op de verkoop van auto’s met plofmotor. De maximale snelheid kan dan naar 140 km/u.

VVD

De tweede rechtse partij – de VVD – is alsnog een powerhouse en zal stiekem best blij zijn met de uitslag. Ja, ze hebben verloren, maar minder dan de andere coalitiepartners. Ook de VVD pleit voor minder accijnzen op brandstof. Verder wil de VVD de snelweg overal op 130 hebben, tenzij uitstoot of veiligheid dat niet toelaat. Rekeningrijden kan, maar hoeft niet van ze.

NSC

Het NSC dan. Het CDA-bestuur wist Pieter Omtzigt op profesionele wijze de deur uit te werken bij hun partij. Ja, het is een lastpak, maar wel een goed geïnformeerde lastpak die enorm goed in zijn werk is. En dus ook in het binnenhalen van stemmen: het NSC is VIER keer groter dan het CDA. Bij het NSC zijn ze TEGEN een kilometerheffing en vinden ze dat EV-rijders ook belasting moeten gaan betalen. De brandstofprijzen moeten op het niveau liggen van Duitsland en België.

BBB

Dan de BBB. De uitslag van de verkiezingen was pas net bekend, maar Van der Plas was al aan het flirten met de PVV. Met slechts 7 zetels (in de peilingen stonden ze begin dit jaar op 30…) lijkt de Boer Burger Beweging een kleine speler, maar vergis je niet: ze hebben in de eerste kamer 14 zetels, terwijl Omtzigt daar op 0 staat. Dus strategisch gezien geen slechte optie. Ook bij de BBB willen ze de snelheid naar 130 km/u hebben. Ook de BBB is tegen rekeningrijden.

Aardverschuiving

Het moge duidelijk zijn: de politieke aardverschuiving is ook merkbaar in de sector mobiliteit en voor de traditionele automobilist lijkt dit geweldig uit te komen. Je zit alleen met twee issues. Ten eerste kun je met een VVD, GroenLinks, NSC, D66 (en eventueel BBB voor 1e kamerzetels) ook een meerderheid halen. Dan wordt de Timmermans de meest gehate premier van Nederland ooit en zal Wilders bozer dan ooit zijn. Maar het is in principe mogelijk als de VVD (of een andere partij) dwars gaat liggen.

Tweede puntje: de klimaatcrisis een hoax noemen en gewoon nul maatregelen treffen werkt goed in de verkiezingen, maar als je beleid moet gaan uitvoeren kun je niet om feiten heen (er schijnt echt een klimaatcrisis te zijn ). Nederland had ooit een voorlopersrol in de gehele energietransitie, maar die gaat dus mogelijk 4 jaar flinke vertraging op lopen.