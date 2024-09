Dit is de bestelwagen van het jaar

en daarmee slaat dit merk een dubbelslag

Je had het wellicht al begrepen na al dat bestelwagennieuws van gisteren. Er is een busjesbeurs aan de gang. Ook wel de IAA Transportation 2024 in Hannover genaamd. Een perfect decor om ook de Bestelwagen van het jaar 2025 bekend te maken. Zoals gewoonlijk kiest men niet zoals Autoblog de beste van DIT jaar. Maar ze kiezen alvast de beste van VOLGEND jaar. Nee, wij vinden het ook niet logisch, maar het is wel hoe het gaat in autoland, sinds eeuwen (ok. eigenlijk pas sinds 1964).

Maar dit jaar gaat de eer naar de Renault Master. De 5e generatie van dit model kon de vakjury blijkbaar enorm bekoren. Het was de 5e keer in de 33 jarige geschiedenis van deze verkiezing dat de Renault Group er met deze titel vandoor ging. Het jurycommentaar staat vol heerlijke open deuren en dat mag, want daar is het een juryverkiezing voor.

De IVOTY-jury was onder de indruk van het volledig nieuwe ontwerp en het hoge niveau van innovatie en technologie die ontwikkeld zijn voor de nieuwe Master-serie, die beschikt over geavanceerde aerodynamica, verbeterde bruikbaarheid en verhoogde efficiëntie, ruimte, veiligheid en comfort. Plus het feit dat het nieuwe modulaire platform geschikt is voor diesel-, elektrische en waterstofaandrijvingen. Dit zijn allemaal kenmerken die voldoen aan de criteria voor het prijsprogramma. Klaar voor de toekomst. Gefeliciteerd aan Renault Light Commercials met deze welverdiende prestatie. aldus Jarlath Sweeney, Chairman, International Van of the Year Award jury.

Toegegeven, het lijkt met het veranderende landschap wel heel slim om een bestelwagen (of auto) te leveren op meer dan alleen een puur elektrisch platform.

1998 – 2e generatie Renault Master

2002 – Renault Trafic

2012 – Renault Kangoo Z.E.

2022 – Kangoo Van / Mercedes Citan II

2025 – 5e Renault Master

De scherpe Autobloglezer denkt dat wellicht: hey, won Renault ook niet die andere Auto van het jaar verkiezing voor 2025? Inderdaad. Renault ging er met de Renault Scenic E-Tech electric ook al met deze titel vandoor begin 2024. Het enige spannende van de Motorshow van Genève, om eerlijk te zijn. Vanwege die rare jaartallen heeft Renault dus wel en NIET de dubbelslag te pakken. DIT jaar twee titels, maar ze tellen voor verschillende jaren. Auto van het jaar 2024 en Van of the year 2025. Rare jongens die autojournalisten.

Van of the year 2024 was de Ford Transit en de titel voor 2023 ging naar de Volkswagen ID.Buzz Cargo. Dus de jury kiest dit jaar duidelijk voor een grotere bestelwagen.

