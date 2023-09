Dit kopen Tesla rijders na het inruilen van hun Tesla

Tesla adepten zijn af en toe best rabiaat. Maar kopen ze dan ook weer allemaal gewoon een nieuwe Tesla als ze de oude inruilen?

We weten allemaal dat sommige mensen de neiging hebben zichzelf nogal te identificeren met de producten die ze kopen. Dat je zegt ‘ik ben niet zo’n fan van Audi‘ en dat dan opgevat wordt als een persoonlijke belediging. Waar merkliefde overgaat in iets wat een tikkie eng is, mag iedereen zelf bepalen. Maar ja, je komt wel eens wat tegen waarvan je denkt ‘oké gap, dat is dan heel mooi’.

Dat geldt zeker ook als het gaat om Tesla. Niet alleen het merk maar ook de blinde devotie is een wereldwijd fenomeen. Onze vrinden van Jalopnik hebben er zelfs ooit een heel artikel over geschreven. Inmiddels is het misschien iets minder dan het was. Niet in de laatste plaats omdat opperbaas Elon Musk het licht heeft gezien en nu anti-woke is geworden. Als je slim en vrijheidslievend bent, kan dat natuurlijk ook niet anders…Maar de blinde massa’s weten nu niet meer zo goed wat ze (letterlijk) moeten vinden van Tesla.

Toch blijkt uit cijfers dat Tesla kopers nog steeds behoorlijk loyaal zijn aan Tesla. S&P Global Mobility ondervond dat 26,1 procent van de Model 3 rijders voor een nieuwe Model 3 gaan. Klinkt niet indrukwekkend. Maarrrr, nog een s 40,3 procent gaat voor een Model Y. Nog een kleiner deel van het koopvolk gaat voor een Model S of Model X. Bij elkaar koopt zodoende 72,8 procent een nieuwe Tesla.

In geval van de Model Y gaat 37 procent voor een nieuwe Model Y. Daarmee scoort de Model Y het hoogste percentage repeat customers in de hele autowereld. Een concurrent als de Mustang Mach E doet bijvoorbeeld 18,5 procent. Van de Model Y kopers gaat uiteindelijk 70,5 procent voor een nieuwe Tesla. Zij het een Model 3, Model X, Model Y of Model S.

Model S kopers zijn wat minder loyaal. 21,7 procent gaat voor een nieuwe Model S, 18,6 procent neemt genoegen met een Model Y en 7,9 procent downsized naar een Model 3. Kennelijk zijn Model S kopers niet geneigd voor een Model X te gaan. Kleine percentages gaan naar een Lucid Air (3,4 procent), Rivian R1T (1,8 procent), Mercedes EQS (1,6 procent) en Rivian R1S (1,2 procent). Daarnaast ‘lekt nog 37,8 procent weg’ naar een plethora aan andere auto’s.

Al met al zijn de cijfers dus behoorlijk goed voor Tesla op dit moment. Wel lijken de topmodellen wat minder in trek te zijn. Maar weinigen maken de stap van Model 3/Model Y naar Model S/Model X. En bestaande klanten van de über-bleppers kopen ook vaker iets anders. Misschien inherent aan het marktsegment, maar misschien ook wel omdat de grote Tesla’s inmiddels ook niet meer de jongste zijn. Daar is men niet per se verder ingedoken. Koop dan opnieuw?