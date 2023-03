Óók Europese Tesla-klanten zijn enorm merktrouw

Niet alleen in de VS, maar ook in Europa is Tesla de nummer één als het op merktrouw aankomt.

We schreven het vorige maand al: Tesla-klanten zijn het meest loyaal van allemaal. Het was wel een Amerikaans onderzoek waaruit dat bleek, dus het is altijd even de vraag of dat ook naar Europa te vertalen is. Goed nieuws: daar kunnen we nu antwoord op geven.

Er is namelijk een nieuw Duits onderzoek verschenen over de merktrouw onder autokopers. En wie staat er op nummer één…? Ook in dit onderzoek komt Tesla als winnaar uit de bus. Maar liefst 86,6% van de Tesla-rijders die een nieuwe auto kochten gingen wederom voor een Tesla.

Let wel: het gaat hier om particuliere kopers. Jazeker, die zijn er ook. En ze zijn dus heel erg fan van het merk Tesla, ook nadat ze de auto hebben aangeschaft. Een percentage van 86,6% is iets waar andere automerken alleen maar van kunnen dromen.

Het enige merk dat in de buurt kwam was Dacia. Dat is op zich niet zo vreemd. Als je een goedkope no-nonsense auto wil kom je iedere keer weer uit bij Dacia, want andere opties zijn er eigenlijk niet. 73,6% van de Dacia-kopers keerde weer terug bij het merk.

Verder zijn ook Toyota-kopers zijn vaak trouw aan hun merk. De Japanse autoreus staat op nummer drie in het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Automobilwoche. Toyota behaalde een nette score van 59,2%.

Kijkend naar het verschil tussen de nummer één en de nummer drie is de loyaliteit van Tesla-klanten toch wel uitzonderlijk te noemen. Als je de indruk had dat Tesla-eigenaren fanatieke aanhangers zijn van hun merk: dat klopt dus helemaal.

Bron: Automobilwoche