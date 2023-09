Honda belooft Verstappen nog meer power te geven

Officieel: Verstappen wordt ook in 2024 en 2025 gewoon kampioen. Honda gaat hem namelijk nog meer power geven. U las het hier eerst!

Max is groots in Japan. Morgen gaat hij weer de Grand Prix winnen, maar zijn status als opper-samurai staat in het land van de rijzende zon al lang vast. Niet alleen omdat Max naar het Honda-logo op zijn vuurvaste overall wees toen hij ermee won. Maar vooral ook omdat hij de titel voor de Japanners binnensleepte in 2021. Dat was manna from heaven natuurlijk voor de fabrikant die zo hard op zijn plaat ging aan het begin van het nieuwe turbotijdperk #gp2engine.

Inmiddels weten we dat de wegen van Red Bull en Honda zich gaan scheiden. In 2026 gaan de Japanners in zee met team groen. Maar dat wil volgens Honda-honcho Koji Watanabe niet zeggen dat men het belachelijke succes als een nachtkaars uit laten gaan. De motorsport-liefhebber is fan van Max:

We zijn als Honda zijnde vereerd om met Red Bull en met Max samen te werken. Verstappen is nu al een van de grootste coureurs in de historie van de sport. Hij begrijpt de Japanse cultuur, en dus ook die van Honda, heel goed. De engineers in onze fabriek houden van hem. Hij is hier een paar keer geweest om de hele ontwikkelingssituatie te zien en de fabriek in Sakura te bekijken. Dat onze engineers de mogelijkheid hadden om met hem te praten, gaf hen alleen maar meer motivatie. Het zegt ook veel over de mentaliteit en het karakter van Max, dat hij aan ons dacht. Toen hij zijn eerste titel pakte in Abu Dhabi in 2021 was ik er niet live bij, maar organiseerden we in Japan een public viewing. Dat was een gekkenhuis, iedereen was aan het schreeuwen. Max is sowieso heel populair in Japan. Hij komt ook voor in onze reclames op televisie. Koji Watanabe, geen familie van wijlen Norifumi Abe

Watanabe is er dan ook op gebrand nog meer succes te behalen met Verstappen en Red Bull. Ook niet de motoren achterin de auto’s officieel geen Honda meer mogen heten. Koji is voorzichtig om niet te zeggen dat er meer power komt. Maar als je door de Japanse regels doorleest, komt er meer power:

Qua vermogen en performance mogen we niets verbeteren, maar op andere vlakken kunnen we ook met deze motor nog stappen zetten. Bij Ferrari hebben ze de motor bijvoorbeeld flink ontwikkeld en het ERS-systeem van Mercedes is ook erg sterk. Wij zullen onze motor ook verbeteren voor volgend jaar, als het gaat om de levensduur ervan. Er zit dus zeker nog wat in de pijplijn. Koji Watanabe, wil de ‘betrouwbaarheid’ van de bullet-proof power unit verbeteren

Waarvan akte. Renault moet misschien maar eens in Japan gaan kijken hoe zij ook de ‘betrouwbaarheid’ kunnen verbeteren van de blauwe theepot.