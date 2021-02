Dit is de échte prijs van de Audi e-tron GT - Autoblog.nl

We maakten al een inschatting van de prijs van de Audi e-tron GT, nu zegt Audi Nederland hoe dichtbij (of ver weg) we waren.

In onze buurlanden Duitsland en België was de prijs van de Audi e-tron GT al bij de introductie bekend, maar de Nederlandse importeur moest nog met de rekenmachine aan de slag. Inmiddels is er een antwoord uitgekomen: de Audi e-tron GT moet 104.895 euro kosten. Slechts 105 euro minder dan wat @RubenPriest gisteren schatte.

Audi kondigt daarnaast twee limited editions aan, de ZERO en de ZERO Competition. Audi gebruikt die Competition-naam wel vaker bij snelle Audi’s, dan hebben ze bijvoorbeeld meer pk. In het geval van de e-tron GT gaat het echter om wat ‘sportievere accenten’.

Maar laten we beginnen bij die ZERO. Deze heeft ZERO-graveringen in de achterruit, een ZERO-interieurbadge en een paar aangevinkte opties. Denk aan 21″-lichtmetalenvelgen (normaal 19 inch), matrix-ledkoplampen en verlichte instaplijsten. Dit model heeft ook met lederen bekleedde sportstoelen die exclusief zijn voor de ZERO-modellen. Het leukste pakket is misschien wel het ‘hoogwaardige assistentiesystemen’, met zaken als adaptieve cruise control, active lane assist en een 360-camerabeeld.

De ZERO Competition is zoals gezegd een pakketje met ‘sportieve accenten’, zo zijn de singleframegrille, bumpers, dorpels, buitenspiegels en Audi-ringen in glanzend zwart. Daarnaast heeft dit model privacyglas. Of je voor de ZERO gaat of de ZERO Competition maakt qua prijs niet uit, beide kosten ze 127.995 euro.

De Audi e-tron GT heeft zoals bekend een systeemvermogen van 476 pk, 630 Nm en een actieradius van 487 kilometer. De topsnelheid is 245 km/u, de 0-100 km/u is in 4,1 seconde klaar. Opladen kan met maximaal 270 kW, dan kan opladen van 5 tot 80 procent in 23 minuten klaar zijn. Met vijf minuten laden heb je 100 kilometer extra ‘getankt’. De voorverkoop van de Audi e-tron GT start op 18 februari, in mei verschijnt deze bij de dealer. Een prijs voor de Audi RS e-tron GT geeft Audi NL nog niet.

Als we kijken naar de concurrentie, dan is de Porsche Taycan misschien wel de eerste waar je aan denkt. De Audi is immers gebaseerd op de Porsche, alleen is de Taycan gericht op een wat sportiever (en hoger) segment. Deze Taycan is er inmiddels in vier smaakjes, wij richten ons voor nu op die eerste twee.

De instap-Taycan is nieuw, deze kost 87.200 euro. Daarmee krijg je een achterwielaangedreven Porsche met 326 pk, maximaal 345Nm, een 0-100 km/u-tijd van 5,4 seconde en een topsnelheid van 230 km/u. De actieradius is 431 kilometer.

De Taycan 4S is met 110.600 euro iets duurder, maar heeft dan ook met 435 pk en maximaal 640Nm meer kracht dan de instapper. Van nul naar honderd duurt vier seconde, de topsnelheid is hier 250 km/u. De actieradius van dit model is 408 kilometer.

Als we het over elektrische sedans hebben, moeten we natuurlijk ook de Tesla Model S noemen. De Plaid is de hete versie, maar qua prijs komt de Long Range met 89.990 euro het dichtst in de buurt. Deze heeft een piekvermogen van 670 pk, een topsnelheid van 250 km/u en haalt de 0-100 in 3,2 seconde. Deze heeft een geschat bereik van 663 kilometer.