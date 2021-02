De Audi (RS) e-tron GT is officieel heet - Autoblog.nl

Hier, de mooiste nieuwe Audi in jaren in vorm van de e-tron GT en Audi RS e-tron GT. En nog maatschappelijk verantwoord ook.

De Audi e-tron GT is al een tijdje onderweg en eindelijk is de lancering hier. Niet langer truttige teasers of gecamoufleerde flauwigheid. Gewoon de auto’s zoals ze straks bij de dealer komen te staan. Meervoud? Ja, er zijn twee modellen in vorm van de e-tron GT en de RS e-tron GT.

Audi omschrijft de nieuwe elektrische auto als een echte gran turismo. Het is een vierdeurs coupé met vloeiende lijnen. De Duitse autofabrikant heeft behoorlijk uitgepakt met deze twee nieuwe modellen. Het is in feite het visitekaartje voor elektrificatie, met name voor Audi Sport. De e-tron (die elektrische SUV) was een leuke eerste poging, maar hier krijgen we het pas echt warm van.

Maten en uitrusting

De Audi e-tron GT is bijna 5 meter lang en bijna 2 meter breed. De verschillen tussen de RS en de ‘gewone’ versie zitten hem in het vermogen en uitrusting. Matrix LED koplampen zijn standaard op de RS e-tron GT, voor de normale GT moet je bijlappen als je deze lampen wenst. Beide elektrische auto’s hebben vierwielaandrijving en een tweetraps transmissie op de achteras. De RS heeft standaard een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel op de achteras, dit is optioneel op de gewone e-tron GT. Ook standaard op de RS en optioneel op het andere model zijn driekamer luchtvering en adaptieve demping​. Een optie op beide modellen is vierwielbesturing. Eveneens een optie zijn carbon keramische remmen. De velgmaten beginnen bij 19-inch en lopen op tot en met 21-inch.

Audi e-tron GT prestaties

In het geval van de e-tron GT hebben we het over 476 pk en 630 Nm koppel. De RS e-tron GT doet er nog een schepje bovenop. Namelijk 598 pk en 830 Nm koppel. Lekker. Met launch control of de boost functie krijg je tijdelijk nog meer vermogen. Met de e-tron GT is dat tijdelijk 530 pk en met de RS is dat 646 pk. Laatstgenoemde kan dan in 2,5 seconden naar 100 km/u accelereren. De topsnelheid van de e-tron GT is 245 km/u, de RS loopt 250 km/u en dat is een begrensde top, aldus Audi.

Voor wat sensatie in de cabine kun je extra geluid door de speakers laten knallen met de Audi Drive Select. Een grappig detail is dat het geluid niet alleen in het interieur, maar ook aan de buitenkant voor omstanders te horen is. Over het interieur gesproken. Standaard in elke variant is een 12.3-inch Audi Virtual Cockpit en een 10.1-inch MMI touch display.

De nieuwe elektrische Audi heeft een accupakket met een netto energiecapaciteit van 86 kWh. Standaard laden gaat met 11 kW, later komt ook 22 kW beschikbaar. Snelladen kan tot maximaal 270 kW. Dat betekent dat je in het gunstigste geval in vijf minuten 100 kilometer kan laden. De actieradius van de e-tron GT is 488 kilometer (WLTP).

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer de Audi e-tron GT bij de dealer staat. Een prijs komt eveneens op een later moment. De Porsche Taycan gaat vermoedelijk een belangrijke concurrent voor deze Audi zijn. En dan is er natuurlijk ook nog de Tesla Model 3. Het is in elk geval evident dat je niet hoeft te rekenen op subsidie voor deze elektrische auto.